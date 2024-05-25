Тур: 10. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 8671 Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Конец матча
0'
19' Красная карточкаStian Stray Molde
25' Желтая карточкаMamadou Barry
45' Желтая карточкаЙенсен Рубен
90'+6
Ход матча
25'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
292 Количество передач 535
-
36 Владение мячом, % 64
17
Квиле
Сигур
20
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Тромсё
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.4
Среднее время на гол
63
225
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.86
Среднее время на гол
64
105
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
135
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.6
|Stian Stray Molde
|3
|0.3
|Sondre Soerloekk
|2
|0.2
|Кьяер Йеппе
|2
|0.2
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.2
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.1
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.1
|Квиле Сигур
|1
|0.1
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.22
|Йенсен Рубен
|2
|0.22
|Нордас Лассе
|2
|0.22
|Норхейм Рунар
|1
|0.11
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.11
|Vetle Skjaervik
|1
|0.11
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.11
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
12
7
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Тромсё
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
5
50%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Фредрикстад
Тромсё
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
64
36
37
27
28
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2