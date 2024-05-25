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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 8671 Главный судья: Сагги Рохит
Фредрикстад
0:0
Конец матча
Тромсё
0'
19' Красная карточка
Stian Stray Molde
25' Желтая карточка
Mamadou Barry
45' Желтая карточка
Йенсен Рубен
90'+6

Ход матча

19'
Stian Stray Molde
 
25'
 
Mamadou Barry
43'
Ольсен Брандур
Кьяер Йеппе
 
45'
 
Йенсен Рубен
46'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Mamadou Barry
62'
 
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
64'
Ага Оскар
Sondre Soerloekk
 
71'
 
Кьелсруд Вик Исак
Енссен Андерс
86'
 
Markus Johnsgaard
Vegard Oestraat Erlien
86'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
87'
Ольсен Брандур
Бьёрло Мортен
 
87'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Сегберг Эрленд
 
87'
Ludvig Begby
Simen Rafn
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 292 Количество передач 535
  • 36 Владение мячом, % 64
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
20
Кьяер
Йеппе
10
Бьёрло
Мортен
13
Sondre
Soerloekk
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
5
Енссен
Андерс
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Нордас
Лассе
Фредрикстад
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Тромсё

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
ТМС
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.4

Среднее время на гол

63
225

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.86

Среднее время на гол

64
105

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
135

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.6
Stian Stray Molde 3 0.3
Sondre Soerloekk 2 0.2
Кьяер Йеппе 2 0.2
Ага Оскар 2 (1) 0.2
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.1
Магнуссон Юлиус 1 0.1
Квиле Сигур 1 0.1
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 0.22
Йенсен Рубен 2 0.22
Нордас Лассе 2 0.22
Норхейм Рунар 1 0.11
Антонсен Кент-Аре 1 0.11
Vetle Skjaervik 1 0.11
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.11
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Mamadou Barry 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

12
7
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Тромсё
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
5
50%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Тромсё

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
7.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
8.
Русенборг
 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
6.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Весь список
  • 64'
    Тактическая замена. Sondre Soerloekk уходит с поля и его заменяет Ага Оскар
  • 62'
    Тактическая замена. Yaw Paintsil уходит с поля и его заменяет Нильсен Лассе III
  • 46'
    Тактическая замена. Mamadou Barry уходит с поля и его заменяет Jakob Napoleon Romsaas
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Судья подбегает и показывает Йенсен Рубен из команды Тромсё отложенную желтую карточку за фол.
  • 43'
    Кьяер Йеппе получил травму и заменен. Ольсен Брандур выходит на поле.
  • 25'
    Mamadou Barry совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Stian Stray Molde удален за серьёзный фол
    • 19'
      Stian Stray Molde совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
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