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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Второй тайм: 60'
Нью-Йорк Сити
0'
13' Желтая карточка
Кесслер Генри
33' Желтая карточка
Бакрар Монсеф
41' Желтая карточка
Мартинс Тьяго

Ход матча

11'
Байрактаревич Есмир
Чанкалай Томас
 
13'
Кесслер Генри
 
33'
 
Бакрар Монсеф
41'
 
Мартинс Тьяго
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.20
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3.65
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3.20
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Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
11
Борреро
Дилан
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
9
Бакрар
Монсеф
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
4:2
ОК
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
1:2
М
0:0
М
0:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.54
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 4 0.31
Чанкалай Томас 2 0.15
Вриони Джакомо 2 0.15
Хиль Начо 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 5 (2) 0.33
Мартинес Алонсо 3 0.2
Вольф Ханнес 2 0.13
Фернандес Джулиан 2 0.13
О'Тул Кевин 1 0.07
Паркс Китон 1 0.07
Джонс Малачи 1 0.07
Охеда Агустин 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Бакрар Монсеф 1 0.07
Мартинс Тьяго II 0 0
Грей Тэйвон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесслер Генри 5 0
Вриони Джакомо 3 1
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Хиль Начо 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Ивачич Альяз 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Борреро Дилан 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 4 1
Паркс Китон 3 1
Перея Андрес 4 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Иленчич Митя 2 0
Танасиевич Страхния 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
11
Нью-Инглэнд Революшн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
25%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
4
1
11
1.5
7
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 20 17
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 17 15
11.
Даллас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 17 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 15 10 3 2 21 - 12 33
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 16 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 1:2 Заявка 15 7 1 7 22 - 22 22
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 16 14
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 1:2 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
5.
Цинциннати
 2:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 8 6 1 1 13 - 8 19
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.20
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3.65
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3.20
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Нью-Йорк Сити
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