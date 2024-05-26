Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:0
Второй тайм: 60'
0'
13' Желтая карточкаКесслер Генри
33' Желтая карточкаБакрар Монсеф
41' Желтая карточкаМартинс Тьяго
Ход матча
13'
33'
41'
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.92
Среднее время на гол
57
98
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.54
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
58
86
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|4
|0.31
|Чанкалай Томас
|2
|0.15
|Вриони Джакомо
|2
|0.15
|Хиль Начо
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|5 (2)
|0.33
|Мартинес Алонсо
|3
|0.2
|Вольф Ханнес
|2
|0.13
|Фернандес Джулиан
|2
|0.13
|О'Тул Кевин
|1
|0.07
|Паркс Китон
|1
|0.07
|Джонс Малачи
|1
|0.07
|Охеда Агустин
|1
|0.07
|Перея Андрес
|1
|0.07
|Бакрар Монсеф
|1
|0.07
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесслер Генри
|5
|0
|Вриони Джакомо
|3
|1
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Борреро Дилан
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|4
|1
|Паркс Китон
|3
|1
|Перея Андрес
|4
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
1
11
Нью-Инглэнд Революшн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
25%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
104
111
77
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 14
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 20
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 17
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 12
|33
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 13
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|1:2 Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 22
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 16
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|5.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6