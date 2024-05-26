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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
13' Желтая карточка
Кесслер Генри
33' Желтая карточка
Бакрар Монсеф
41' Желтая карточка
Мартинс Тьяго
73' Желтая карточка
Борреро Дилан
0:1
81' Гол
Паркс Китон
86' Желтая карточка
Арреага Хавьер
90'+4
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
11
Борреро
Дилан
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
9
Бакрар
Монсеф
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
4:2
ОК
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
1:2
М
0:0
М
0:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.54
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 4 0.31
Чанкалай Томас 2 0.15
Вриони Джакомо 2 0.15
Хиль Начо 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 5 (2) 0.33
Мартинес Алонсо 3 0.2
Вольф Ханнес 2 0.13
Фернандес Джулиан 2 0.13
Паркс Китон 2 0.13
О'Тул Кевин 1 0.07
Джонс Малачи 1 0.07
Охеда Агустин 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Бакрар Монсеф 1 0.07
Грей Тэйвон 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесслер Генри 5 0
Вриони Джакомо 3 1
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Хиль Начо 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Ивачич Альяз 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 4 1
Паркс Китон 3 1
Перея Андрес 4 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Иленчич Митя 2 0
Танасиевич Страхния 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
11
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Нью-Йорк Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
4%
4
25%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
6
23%
3
19%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
8
31%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
4
1
12
1.5
7
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Мартинс Тьяго II получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Бакрар Монсеф получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Кесслер Генри получил желтую карточку от судьи
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