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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
0:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
10' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
26' Желтая карточка
Леннон Брукс
60' Красная карточка
Гузан Брэд
0:1
63' Гол
Богуш Матеуш
77' Желтая карточка
Москера Эдвин
81' Вторая желтая карточка
Атуэста Эдуард
90'+9
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
9
Лобжанидзе
Саба
6
Слиш
Бартош
8
Муюмба
Тристан
16
Силва
Алешандре
19
Риос
Даниэль
29
Тьяре
Джамал
1
Льорис
Уго
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
11
Тильман
Тимоти
20
Атуэста
Эдуард
2
Кампос
Омар
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
Атланта Юнайтед
4-4-2
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
4:3
М
5:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.36
Альмада Тьяго 3 (2) 0.21
Тьяре Джамал 3 0.21
Лобжанидзе Саба 2 0.14
Риос Даниэль 1 0.07
Слиш Бартош 1 0.07
Уайли Калеб 1 0.07
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 8 (3) 0.57
Богуш Матеуш 5 0.36
Тильман Тимоти 4 0.29
Оливера Кристиан 4 0.29
Атуэста Эдуард 2 0.14
Моралес Давид 1 0.07
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 3 0
Грегерсен Стиан 2 0
Абрам Луис 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Силва Алешандре 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Шано Максим 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Сегура Эдди 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
17
Атланта Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
23

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
33%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

2
17
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
50%
3
18%
46-60
1
50%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

16
26
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
5
31%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
6
1
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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