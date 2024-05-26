Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаАтуэста Эдуард
26' Желтая карточкаЛеннон Брукс
60' Красная карточкаГузан Брэд
0:1
63' ГолБогуш Матеуш
77' Желтая карточкаМоскера Эдвин
81' Вторая желтая карточкаАтуэста Эдуард
90'+9
Ход матча
10'
26'
60'
63'
0:1
77'
81'
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
29
Тьяре
Джамал
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
42 Бомбино ЛукаЗащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.36
|Альмада Тьяго
|3 (2)
|0.21
|Тьяре Джамал
|3
|0.21
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.14
|Риос Даниэль
|1
|0.07
|Слиш Бартош
|1
|0.07
|Уайли Калеб
|1
|0.07
|Москера Эдвин
|0
|0
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|8 (3)
|0.57
|Богуш Матеуш
|5
|0.36
|Тильман Тимоти
|4
|0.29
|Оливера Кристиан
|4
|0.29
|Атуэста Эдуард
|2
|0.14
|Моралес Давид
|1
|0.07
|Камара Кей
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
17
Атланта Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
23
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
33%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
12
12
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
2
17
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
50%
3
18%
46-60
1
50%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
26
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
5
31%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
61
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
95
212
311
113
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|3:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 13
|21
|7.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 29
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 33
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|21 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6