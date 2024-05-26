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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
0:1
Второй тайм: 59'
Коламбус Крю
0'
45' Желтая карточка
Араухо Сесар
0:1
45' Пенальти
Росси Диего
56' Желтая карточка
Камашо Руди

Ход матча

45'
Араухо Сесар
 
45'
0:1
Росси Диего
56'
 
Камашо Руди
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Орландо Сити
Ничья
Коламбус Крю
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Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
4
Брекало
Давид
16
Вильдер
Картахена
15
Шлегель
Родриго
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
77
Ангуло
Иван
5
Араухо
Сесар
14
Лодейро
Николас
10
Торрес
Факундо
27
Линн
Джек
9
Муриэль
Луис
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
27
Арфстен
Макс
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
10
Росси
Диего
19
Рассел-Роу
Джейсен
Орландо Сити
3-5-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Коламбус Крю

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
0:2
М
4:3
М
2:2
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.36
Муриэль Луис 2 0.14
Линн Джек 2 0.14
Лодейро Николас 1 0.07
Торрес Факундо 1 (1) 0.07
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.07
Ангуло Иван 1 0.07
Брекало Давид 1 0.07
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 4 0.29
Росси Диего 3 (1) 0.21
Рассел-Роу Джейсен 3 0.21
Моррис Эйдан 2 0.14
Хинестроза Марино 2 0.14
Арфстен Макс 2 0.14
Фарси Мохамед 1 0.07
Морейра Стивен 1 0.07
Кристиан Рамирез 1 0.07
Завадски Шон 1 0.07
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Ангуло Иван 2 0
Фелипе 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Камашо Руди 2 0
Росси Диего 2 0
Завадски Шон 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Шульте Патрик 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Коламбус Крю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
9
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Коламбус Крю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
57%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
5
38%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
5
36%
6
32%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
7
33%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1
Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3
Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Коламбус Крю

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 20 17
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 17 15
11.
Даллас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 17 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 15 10 3 2 21 - 12 33
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 16 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 1:2 Заявка 15 7 1 7 22 - 22 22
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 16 14
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 1:2 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
5.
Цинциннати
 2:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 8 6 1 1 13 - 8 19
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Росси Диего из команды Коламбус Крю забивает с точки!
  • 45'
    Араухо Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Коламбус Крю
6.80
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3.65
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3.70
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Где смотреть матч Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю онлайн

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Орландо Сити
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