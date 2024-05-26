Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:2
Второй тайм: 60'
0'
1:0
25' ГолФлорес Дейби
33' Желтая карточкаФлорес Дейби
1:1
53' ГолОрельяно Лука
1:2
55' ГолКелси Кевин
Ход матча
25'
1:0
33'
53'
1:1
55'
1:2
20
Флорес
Дейби
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
15
Хэлси
Бретт
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикНападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Торонто
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|6
|0.4
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.4
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.13
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.13
|Спайсер Тайрис
|2
|0.13
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.07
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|Флорес Дейби
|1
|0.07
|Петретта Рауль
|1
|0.07
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7 (1)
|0.47
|Кубо Юя
|4
|0.27
|Бупендза Аарон
|2
|0.13
|Келси Кевин
|2
|0.13
|Бэрд Кори
|1
|0.07
|Орельяно Лука
|1
|0.07
|Робинсон Майлз
|1
|0.07
|Сантос Сержио II
|1
|0.07
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Буха Павел
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|5
|1
|Бернардески Федерико
|5
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Цинциннати
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цинциннати
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
3
8
Торонто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Цинциннати
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
5
24%
6
30%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
7
33%
3
15%
76-90
Пропущено
20
10
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
8
40%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1
Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Результаты матчей
Торонто
Цинциннати
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Торонто
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
68
212
113
113
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 14
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 20
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 17
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 12
|33
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 13
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|1:2 Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 22
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 16
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|5.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6