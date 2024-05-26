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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:1
Второй тайм: 66'
Чикаго Файр
0'
1:0
21' Гол
Маквей Кристофер
36' Желтая карточка
Аригони Аллан
42' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
45' Желтая карточка
Теран Карлос
46' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
1:1
53' Гол
Акоста Келлин

Ход матча

21'
Маквей Кристофер
(Бирнбом Стив)
1:0
36'
 
Аригони Аллан
42'
Дахоме Кристиан
 
45'
 
Теран Карлос
46'
Бентеке Кристиан
 
46'
Пелтола Матти
Маквей Кристофер
 
53'
1:1
Акоста Келлин
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
2.45
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Все Коэффициенты
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
15
Бирнбом
Стив
3
Бартлетт
Лукас
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
15
Гутман
Эндрю
22
Пинеда
Маурисио
23
Акоста
Келлин
31
Наварро
Федерико
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
12
Барлоу
Том
Ди Си Юнайтед
3-5-2
Чикаго Файр
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

42 матча

38.1%
35.7%
26.2%
16 побед 15 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
18 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:0
М
0:0
М
1:0
М
0:2
М
3:0
М
2:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:3
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
2:2
М
6:2
М
1:1
М
4:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:3
М
2:2
М
0:3
ОК
0:2
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
4:2
М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
ОК
2:1
М
1:2
М
0:2
М
2:2
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

42
19

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
99

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

66
46

Голов в среднем за матч

1.57
1.1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 11 (1) 0.73
Страуд Джаред 1 0.07
Клих Матеуш 1 (1) 0.07
Сантуш Педру 1 0.07
Дахоме Кристиан 1 0.07
Маквей Кристофер 1 0.07
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.07
Пирани Габриэл 1 0.07
Бартлетт Лукас 1 0.07
Флетчер Кристиан 1 0.07
Маррелл Джейкоб 1 0.07
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Брайан 3 (1) 0.2
Кейперс Уго 3 0.2
Герберс Фабиан 2 0.13
Шакири Джердан 2 (2) 0.13
Хайле-Селассие Марен 1 0.07
Теран Карлос 1 0.07
Акоста Келлин 1 0.07
Кцихос Рафаэль 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 6 0
Эррера Аарон 5 0
Бентеке Кристиан 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Сантуш Педру 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Хопкинс Джексон 3 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Бирнбом Стив 1 0
Родригес Мартин IV 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Гутьеррес Брайан 3 0
Барлоу Том 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Наварро Федерико 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Чикаго Файр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Чикаго Файр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

9
6
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Чикаго Файр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
63%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
29%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
6
46%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
3
12%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
4
17%
7
27%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 20 17
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 17 15
11.
Даллас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 17 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 15 10 3 2 21 - 12 33
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 16 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 1:2 Заявка 15 7 1 7 22 - 22 22
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 16 14
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 1:2 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
5.
Цинциннати
 2:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 8 6 1 1 13 - 8 19
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Г О О О О Л - Акоста Келлин бьет в цель!
  • 46'
    Маквей Кристофер уходит с поля. Матти Пелтола выходит вместо него
  • 46'
    Бентеке Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Теран Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Дахоме Кристиан получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
2.45
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5.33
5.20
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