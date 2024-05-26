Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
1:0
21' ГолМаквей Кристофер
36' Желтая карточкаАригони Аллан
42' Желтая карточкаДахоме Кристиан
45' Желтая карточкаТеран Карлос
46' Желтая карточкаБентеке Кристиан
1:1
53' ГолАкоста Келлин
Ход матча
21'
1:0
36'
42'
45'
46'
53'
1:1
15
Бирнбом
Стив
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
12
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
42 матча
38.1%
35.7%
26.2%
16 побед 15 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
18 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
19
Голов в среднем за матч
2
0.9
Среднее время на гол
45
99
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
66
46
Голов в среднем за матч
1.57
1.1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|11 (1)
|0.73
|Страуд Джаред
|1
|0.07
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.07
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Маквей Кристофер
|1
|0.07
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.07
|Пирани Габриэл
|1
|0.07
|Бартлетт Лукас
|1
|0.07
|Флетчер Кристиан
|1
|0.07
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.07
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Брайан
|3 (1)
|0.2
|Кейперс Уго
|3
|0.2
|Герберс Фабиан
|2
|0.13
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.13
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.07
|Теран Карлос
|1
|0.07
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|6
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Хопкинс Джексон
|3
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Наварро Федерико
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Чикаго Файр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Чикаго Файр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
9
6
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Чикаго Файр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
63%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
29%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
6
46%
76-90
Пропущено
23
26
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
3
12%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
4
17%
7
27%
61-75
8
35%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
311
212
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 14
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 20
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 17
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 12
|33
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 13
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|1:2 Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 22
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 16
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|5.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6