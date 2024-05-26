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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:0
Второй тайм: 64'
Нэшвилл
0'
26' Желтая карточка
Годой Анибал
28' Желтая карточка
Ласситер Ариэль

Ход матча

26'
 
Годой Анибал
28'
Ласситер Ариэль
 
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нэшвилл
3.60
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3.45
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Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
3
Хоакин
Соса
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
28
Вильсен
Жюль-Антони
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
11
Бойд
Тайлер
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
ФК Монреаль
3-4-2-1
Нэшвилл
4-4-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
4:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.21
Мартинес Хосеф 2 0.14
Ласситер Ариэль 2 0.14
Сунуси Ибрахим 2 0.14
Вильсен Жюль-Антони 2 0.14
Шуэньер Матьё 1 (1) 0.07
Фернандо Алварез 1 0.07
Тойе Мейсон 1 0.07
Янков Доминик 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.36
Мухтар Хани 3 (1) 0.21
Банбери Тил 3 (2) 0.21
Циммерман Уокер 1 0.07
Мур Шак 1 0.07
Мьюл Алекс 1 0.07
Йервуд Дрю 1 0.07
Годой Анибал 1 0.07
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьетт Самюэль 4 0
Ласситер Ариэль 4 0
Шуэньер Матьё 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Йервуд Дрю 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Бауэр Джош 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

5
15
ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
8
35%
3
33%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
6
33%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
9%
3
16%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
2
6%
4
21%
61-75
10
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1
Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нэшвилл

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:3
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
2
3
6
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 20 17
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 17 15
11.
Даллас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 17 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 15 10 3 2 21 - 12 33
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 16 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 1:2 Заявка 15 7 1 7 22 - 22 22
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 16 14
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 1:2 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
5.
Цинциннати
 2:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 8 6 1 1 13 - 8 19
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Ласситер Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Нэшвилл.
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ФК Монреаль
Ничья
Нэшвилл
3.60
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