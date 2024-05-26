Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаГодой Анибал
28' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
90' Желтая карточкаЯнков Доминик
90'+3
Ход матча
26'
28'
77'
90'
10
Дюк
Брайс
18
Мур
Шак
11
Бойд
Тайлер
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
ФК Монреаль
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.21
|Мартинес Хосеф
|2
|0.14
|Ласситер Ариэль
|2
|0.14
|Сунуси Ибрахим
|2
|0.14
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.14
|Шуэньер Матьё
|1 (1)
|0.07
|Фернандо Алварез
|1
|0.07
|Тойе Мейсон
|1
|0.07
|Янков Доминик
|1
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.07
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.36
|Мухтар Хани
|3 (1)
|0.21
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.21
|Циммерман Уокер
|1
|0.07
|Мур Шак
|1
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.07
|Йервуд Дрю
|1
|0.07
|Годой Анибал
|1
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьетт Самюэль
|4
|0
|Ласситер Ариэль
|4
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Янков Доминик
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
5
15
ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
8
35%
3
33%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
6
33%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
9%
3
16%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
2
6%
4
21%
61-75
10
31%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1
Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нэшвилл
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
81
32
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
23
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
59
212
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|3:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 13
|21
|7.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 29
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 33
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|21 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6