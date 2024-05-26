Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Даллас
Реал Солт-Лейк
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
39 матчей
41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.2%
56.4%
15.4%
11 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
61
41
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.38
|Феррейра Хесус
|2
|0.15
|Джункуа Сэм
|1
|0.08
|Анса Юджин
|1
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.08
|Льетгет Себастьян
|1
|0.08
|Ибеага Себастьен
|1
|0.08
|Сили Данте
|1
|0.08
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|13 (1)
|0.87
|Гомес Карлос III
|7
|0.47
|Катранис Александрос
|2
|0.13
|Луна Диего
|2
|0.13
|Джулио Андерсон
|2
|0.13
|Енели Эмека
|1
|0.07
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Паласио Нельсон
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Лиам
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|6
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Крукс Мэтт
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Реал Солт-Лейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Даллас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
14
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
3
18
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
6
40%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
14
27
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
7
26%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
29%
9
33%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0
Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Даллас
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Даллас
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
122
39
86
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 14
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 20
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 17
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 12
|33
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 13
|24
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|1:2 Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 22
|22
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 16
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|1:2 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|5.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|10.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6