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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 21'
Реал Солт-Лейк
0'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.95
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3.50
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2.44
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
6
Дельгадо
Патриксон
9
Муса
Петар
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
Даллас
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Реал Солт-Лейк

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

39 матчей

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.2%
56.4%
15.4%
11 побед 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:3
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.38
Феррейра Хесус 2 0.15
Джункуа Сэм 1 0.08
Анса Юджин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Льетгет Себастьян 1 0.08
Ибеага Себастьен 1 0.08
Сили Данте 1 0.08
Камунго Бернард 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (1) 0.87
Гомес Карлос III 7 0.47
Катранис Александрос 2 0.13
Луна Диего 2 0.13
Джулио Андерсон 2 0.13
Енели Эмека 1 0.07
Крукс Мэтт 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Чанг Майкель 0 0
Паласио Нельсон 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Арриола Пол 2 0
Муса Петар 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Норрис Нолан 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 6 0
Гомес Карлос III 4 0
Крукс Мэтт 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Реал Солт-Лейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Даллас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
14
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

3
18

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
27
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
7
26%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
29%
9
33%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0
Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Даллас
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Даллас
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
2
3
9
1.5
8
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 20 17
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 17 15
11.
Даллас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 17 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 15 10 3 2 21 - 12 33
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 16 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 1:2 Заявка 15 7 1 7 22 - 22 22
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 16 14
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 1:2 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
5.
Цинциннати
 2:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 10 11
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 8 6 1 1 13 - 8 19
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.95
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3.50
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2.44
Все Коэффициенты
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Даллас
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