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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
3:3
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
38' Желтая карточка
Фрейзер Лиам
1:0
45' Гол
Ильяраменди Асьер
2:0
57' Гол
Дельгадо Патриксон
3:0
59' Гол
Арриола Пол
3:1
61' Гол
Луна Диего
3:2
73' Гол
Джулио Андерсон
80' Желтая карточка
Пас Мартен
81' Желтая карточка
Норрис Нолан
87' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
3:3
90' Гол
Паласио Нельсон
90'+9
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
6
Дельгадо
Патриксон
9
Муса
Петар
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
Даллас
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Реал Солт-Лейк

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

39 матчей

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.2%
56.4%
15.4%
11 побед 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:3
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.38
Феррейра Хесус 2 0.15
Ильяраменди Асьер 2 0.15
Джункуа Сэм 1 0.08
Анса Юджин 1 0.08
Дельгадо Патриксон 1 0.08
Льетгет Себастьян 1 0.08
Арриола Пол 1 0.08
Ибеага Себастьен 1 0.08
Сили Данте 1 0.08
Камунго Бернард 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (1) 0.87
Гомес Карлос III 7 0.47
Луна Диего 3 0.2
Джулио Андерсон 3 0.2
Катранис Александрос 2 0.13
Паласио Нельсон 1 0.07
Енели Эмека 1 0.07
Крукс Мэтт 0 0
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 4 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Арриола Пол 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Муса Петар 2 0
Пас Мартен 2 0
Сили Данте 2 0
Норрис Нолан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 6 0
Гомес Карлос III 4 0
Крукс Мэтт 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реал Солт-Лейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Даллас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
14
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
4
24%
7
23%
31-45
6
35%
1
3%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
4
24%
10
33%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0
Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Даллас
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Даллас
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
2
4
9
1.5
9
6
1
12
2.5
5
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Дельгадо Патриксон сделал результативную передачу.
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