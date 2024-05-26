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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
35' Желтая карточка
Вассилев Индиана
39' Желтая карточка
Блом Нджабуло
48' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
0:1
66' Гол в свои ворота
Хайберт Кайл
0:2
69' Гол
Моррис Джордан
80' Желтая карточка
Kalani Rienzi
1:2
82' Гол
Тотлэнд Томас
85' Желтая карточка
Гомес Еймар
90'+8
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
22
Хайберт
Кайл
6
Блом
Нджабуло
8
Дуркин
Кристофер
21
Альм
Расмус
19
Вассилев
Индиана
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
33
Бейкер
Коди
7
Ролдан
Кристиан
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:2
М
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.36
Помпеу Селио 3 0.21
Тотлэнд Томас 2 0.14
Адениран Сэмюэл 2 0.14
Альм Расмус 1 0.07
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.07
Вассилев Индиана 1 0.07
Нильссон Йоаким 1 0.07
Яро Джошуа 1 0.07
Острак Томаш 1 0.07
Дуркин Кристофер 0 0
Марканич Энтони 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.47
Моррис Джордан 3 0.2
Ролдан Кристиан 1 0.07
Мусовски Дэниел 1 0.07
Чу Лео 1 0.07
Варгас Обед 1 0.07
Рольдан Александер 1 0.07
Тевес Дилан 1 0.07
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.07
Руснак Альберт 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 5 0
Марканич Энтони 3 1
Паркер Тим 4 0
Тотлэнд Томас 4 0
Помпеу Селио 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Вассилев Индиана 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нильссон Йоаким 2 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Кидзима Хосэи 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Гомес Еймар 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Варгас Обед 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
4
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
7
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
6
40%
2
50%
76-90

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
10%
4
24%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

22
19
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
6
27%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
5
1.5
1
5
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
3
1.5
4
5
2
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Блом Нджабуло получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Индиана Васильев получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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