Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаВассилев Индиана
39' Желтая карточкаБлом Нджабуло
48' Желтая карточкаДуркин Кристофер
0:1
66' Гол в свои воротаХайберт Кайл
0:2
69' ГолМоррис Джордан
80' Желтая карточкаKalani Rienzi
1:2
82' ГолТотлэнд Томас
85' Желтая карточкаГомес Еймар
90'+8
Ход матча
35'
39'
48'
66'
0:1
69'
0:2
80'
82'
1:2
85'
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Бейкер
Коди
18
Варгас
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.36
|Помпеу Селио
|3
|0.21
|Тотлэнд Томас
|2
|0.14
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.14
|Альм Расмус
|1
|0.07
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.07
|Вассилев Индиана
|1
|0.07
|Нильссон Йоаким
|1
|0.07
|Яро Джошуа
|1
|0.07
|Острак Томаш
|1
|0.07
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.47
|Моррис Джордан
|3
|0.2
|Ролдан Кристиан
|1
|0.07
|Мусовски Дэниел
|1
|0.07
|Чу Лео
|1
|0.07
|Варгас Обед
|1
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.07
|Тевес Дилан
|1
|0.07
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.07
|Руснак Альберт
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Марканич Энтони
|3
|1
|Паркер Тим
|4
|0
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Помпеу Селио
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Вассилев Индиана
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Кидзима Хосэи
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Варгас Обед
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
4
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
7
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
15
4
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
6
40%
2
50%
76-90
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
10%
4
24%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
22
19
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
6
27%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2
Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
35
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
63
33
45
24
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
68
510
311
213
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|3:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 13
|21
|7.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 29
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 33
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|21 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6