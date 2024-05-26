Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:3
Второй тайм: 59'
0'
0:1
8' ГолЧжон Сан Бин
1:1
19' ГолКабрал Кевин
1:2
27' ГолОлувасейи Тани
1:3
33' ГолЧжон Сан Бин
53' Желтая карточкаРосалес Джозеф
Ход матча
8'
0:1
19'
1:1
27'
1:2
33'
1:3
53'
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
0.89
Среднее время на гол
40
101
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2
1.24
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|8 (4)
|0.53
|Бассетт Коул
|5
|0.33
|Михайлович Джордже
|3
|0.2
|Харрис Кельвин
|2
|0.13
|Кабрал Кевин
|2
|0.13
|Бомбито Мойс
|2
|0.13
|Фернандес Омир
|1
|0.07
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|6
|0.46
|Лод Робин
|4
|0.31
|Чжон Сан Бин
|3
|0.23
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.23
|Пукки Теэму
|2
|0.15
|Ариага Кервин
|2
|0.15
|Фрагапане Франко
|1
|0.08
|Боксолл Михаэл
|1
|0.08
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|Бран Алехандро
|1
|0.08
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Трапп Уилл
|3
|0
|Тапиас Мигель
|1
|1
|Ариага Кервин
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Олувасейи Тани
|2
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
|Паделфорд Девин
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
0
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
10
10
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
67%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
5
42%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
7
30%
4
18%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Пропущено
24
13
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
7
29%
29%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
41
26
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
111
86
84
311
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|3:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 13
|21
|7.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 29
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 33
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|21 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6