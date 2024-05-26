  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
3:3
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
8' Гол
Чжон Сан Бин
1:1
18' Гол
Кабрал Кевин
1:2
27' Гол
Олувасейи Тани
1:3
33' Гол
Чжон Сан Бин
53' Желтая карточка
Росалес Джозеф
2:3
62' Гол
Наварро Рафа
67' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
69' Желтая карточка
Ариага Кервин
2:3
69' Не забитый пенальти
Наварро Рафа
3:3
71' Гол
Кабрал Кевин
74' Желтая карточка
Паделфорд Девин
90'+9
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
11
Фернандес
Омир
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
97
Сент-Клэр
Дейн
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
2
Паделфорд
Девин
27
Тейлор
Ди
Джей
8
Росалес
Джозеф
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
14
Олувасейи
Тани
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:0
М
1:2
М
4:3
ОК
2:1
М
3:1
М
1:3
М
2:0
М
3:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
2:2

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
0.89

Среднее время на гол

40
101

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 9 (4) 0.6
Бассетт Коул 5 0.33
Михайлович Джордже 3 0.2
Кабрал Кевин 3 0.2
Харрис Кельвин 2 0.13
Бомбито Мойс 2 0.13
Фернандес Омир 1 0.07
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 6 0.46
Лод Робин 4 0.31
Чжон Сан Бин 3 0.23
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.23
Пукки Теэму 2 0.15
Ариага Кервин 2 0.15
Фрагапане Франко 1 0.08
Боксолл Михаэл 1 0.08
Дотсон Хассани 1 0.08
Бран Алехандро 1 0.08
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Стеффен Закари 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Япи Даррен 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 4 1
Боксолл Михаэл 3 0
Трапп Уилл 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Тапиас Мигель 1 1
Кларк Кейден 2 0
Олувасейи Тани 2 0
Паделфорд Девин 2 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

10
10
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
4
44%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
5
42%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

26
25
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
6
23%
7
28%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
7
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
1
2
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
6
1.5
9
4
4
11
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 Заявка 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 6 4 5 27 - 26 22
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 4 4 7 28 - 30 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 5 7 22 - 26 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 38 - 21 34
2.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Tani Oluwaseyi сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Чжон Сан Бин бьет в цель!
    • 27'
      Г О О О О Л - Tani Oluwaseyi бьет в цель!
    • 18'
      Фернандес Омир сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Кабрал Кевин бьет в цель!
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 3:3 Миннесота Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный