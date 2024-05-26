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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
41' Желтая карточка
Родригес Мемо
1:0
51' Гол
Мора Фелипе
1:1
63' Гол
Родригес Мемо
2:1
79' Гол
Феррейра Эвандер
90'+9
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
11
Антони
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
5
Росеро
Даниэль
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:3
М
4:1
М
1:0
ТМК
1:0
М
4:1
М
7:2
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
3:0
М
1:0
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
ОК
1:3
М
2:3

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2
0.69

Среднее время на гол

45
130

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 7 (1) 0.47
Феррейра Эвандер 6 (2) 0.4
Родригес Джонатан 5 0.33
Морено Сантьяго 3 0.2
Антони 3 0.2
Уильямсон Эрик 1 0.07
Миллер Эрик 1 0.07
Асприлья Дайрон 1 0.07
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.29
Агада Уильям 3 0.21
Пулидо Алан 3 0.21
Дэвис Якоб 2 0.14
Вальтер Реми 2 0.14
Росеро Даниэль 2 0.14
Саллой Даниэль 1 0.07
Родригес Мемо 1 0.07
Расселл Джонни 1 0.07
Радоя Неманья 1 0.07
Варгас Аленис 1 0.07
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 4 1
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Крепо Максим 1 1
Миллер Эрик 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Мемо 5 0
Дэвис Якоб 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
5
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

7
8
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
18%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
9
32%
2
10%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
4
15%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
5
17%
7
26%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
10
5
1.5
7
7
3
12
2.5
3
11
2
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 Заявка 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 6 4 5 27 - 26 22
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 4 4 7 28 - 30 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 5 7 22 - 26 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 38 - 21 34
2.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Томми Эрик уходит с поля. Фелипе Эрнандес выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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