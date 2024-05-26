Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаРодригес Мемо
1:0
51' ГолМора Фелипе
1:1
63' ГолРодригес Мемо
2:1
79' ГолФеррейра Эвандер
90'+9
Ход матча
41'
51'
1:0
63'
1:1
79'
2:1
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
11
Антони
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Среднее время на гол
45
130
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|7 (1)
|0.47
|Феррейра Эвандер
|6 (2)
|0.4
|Родригес Джонатан
|5
|0.33
|Морено Сантьяго
|3
|0.2
|Антони
|3
|0.2
|Уильямсон Эрик
|1
|0.07
|Миллер Эрик
|1
|0.07
|Асприлья Дайрон
|1
|0.07
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.29
|Агада Уильям
|3
|0.21
|Пулидо Алан
|3
|0.21
|Дэвис Якоб
|2
|0.14
|Вальтер Реми
|2
|0.14
|Росеро Даниэль
|2
|0.14
|Саллой Даниэль
|1
|0.07
|Родригес Мемо
|1
|0.07
|Расселл Джонни
|1
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.07
|Варгас Аленис
|1
|0.07
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|4
|1
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
5
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
7
8
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
18%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
9
32%
2
10%
76-90
Пропущено
30
27
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
7
23%
4
15%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
5
17%
7
26%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
105
77
312
311
213
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 26
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|28 - 30
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|22 - 26
|11
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5