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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Остин
0'
1:0
10' Гол
Эбобисс Жереми
41' Желтая карточка
Вилсон Бруно
42' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
1:1
45' Гол
Хайнс-Айк Брендан
48' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
57' Желтая карточка
Акапо Карлос
64' Желтая карточка
Коста Витор
90'+4
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
4:3
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
2:2
М
4:0
М
3:4
М
0:0

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
2.4

Среднее время на гол

38
37

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.38
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 4 0.27
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.27
Эспиноса Кристиан 2 0.13
Коста Витор 2 0.13
Тоньяо 2 0.13
Hernan Lopez 2 0.13
Киканович Бенджамин 2 0.13
Скахен Джек 1 0.07
Вилсон Бруно 1 0.07
Джадд Престон 1 0.07
Марье Поль 1 0.07
Цакирис Нико 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.33
Обриан Хадер 4 0.27
Рубио Диего 3 0.2
Касканте Хулио 2 0.13
Гильерме дос Сантос 2 0.13
Галлахер Джон 1 0.07
Хеджес Мэтт 1 0.07
Ригони Эмилиано 1 0.07
Хайнс-Айк Брендан 1 0.07
Ринг Александр 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Юилл Джексон 1 1
Моралес Альфредо 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 4 0
Даниэль Перейра 3 0
Дриусси Себастьян 3 0
Галлахер Джон 3 0
Рубио Диего 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Колманич Жан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Стувер Брэд 1 0
Фодри Си-Джей 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Остин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

4
16
Сан-Хосе Эрткуэйкс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Остин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
8%
1-15
6
29%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
7
33%
2
17%
76-90

Забито

22
20
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
23%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
1
5%
5
25%
76-90

Пропущено

35
18
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
6%
3
17%
1-15
7
20%
2
11%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
4
11%
5
28%
46-60
7
20%
4
22%
61-75
11
31%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Остин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
6
9
5
10
2.5
2
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 Заявка 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 6 4 5 27 - 26 22
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 4 4 7 28 - 30 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 5 7 22 - 26 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 38 - 21 34
2.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
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