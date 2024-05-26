Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЭбобисс Жереми
41' Желтая карточкаВилсон Бруно
42' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
1:1
45' ГолХайнс-Айк Брендан
48' Желтая карточкаДриусси Себастьян
57' Желтая карточкаАкапо Карлос
64' Желтая карточкаКоста Витор
90'+4
Ход матча
10'
41'
45'
1:1
57'
64'
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
2.33
2.4
Среднее время на гол
38
37
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.38
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
37
48
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|4
|0.27
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.27
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.13
|Коста Витор
|2
|0.13
|Тоньяо
|2
|0.13
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Киканович Бенджамин
|2
|0.13
|Скахен Джек
|1
|0.07
|Вилсон Бруно
|1
|0.07
|Джадд Престон
|1
|0.07
|Марье Поль
|1
|0.07
|Цакирис Нико
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.33
|Обриан Хадер
|4
|0.27
|Рубио Диего
|3
|0.2
|Касканте Хулио
|2
|0.13
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.13
|Галлахер Джон
|1
|0.07
|Хеджес Мэтт
|1
|0.07
|Ригони Эмилиано
|1
|0.07
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.07
|Ринг Александр
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Даниэль Перейра
|3
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Фодри Си-Джей
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Остин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
4
16
Сан-Хосе Эрткуэйкс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Остин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
8%
1-15
6
29%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
7
33%
2
17%
76-90
Забито
22
20
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
23%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
1
5%
5
25%
76-90
Пропущено
35
18
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
6%
3
17%
1-15
7
20%
2
11%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
4
11%
5
28%
46-60
7
20%
4
22%
61-75
11
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Остин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
4:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
69
510
213
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|3.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 22
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 26
|22
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|28 - 30
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|22 - 26
|11
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|23 - 34
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|38 - 21
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5