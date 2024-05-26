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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Первый тайм: 25'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
18' Гол
Блессинг Латиф

Ход матча

18'
0:1
Блессинг Латиф
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Хьюстон Динамо
3.20
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4.10
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4.30
Все Коэффициенты
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
13
Тарбелл
Эндрю
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
15
Блессинг
Латиф
18
Алию
Ибрахим
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
1:3
М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 7 0.47
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.27
Пуч Рикард 3 0.2
Пек Габриэл 3 0.2
Ёсида Мая 2 0.13
Фагундес Диего 2 0.13
Дельгадо Марко 1 0.07
Ауде Хулиан 1 0.07
Завалета Эрик 1 0.07
Берри Мигель 1 0.07
Бругман Гастон 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.29
Басси Амине 1 0.07
Феррейра Карлос III 1 0.07
Эррера Эктор 1 0.07
Смит Брэд 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Ковальчик Себастьян 1 0.07
Блессинг Латиф 1 0.07
Сегал Габриэль 1 0.07
Карраскилья Адальберто 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Ауде Хулиан 2 0
Завалета Эрик 0 1
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Ямане Мики 1 0
Серрильо Эдвин 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковальчик Себастьян 5 0
Дорси Гриффин 3 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
1
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Хьюстон Динамо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
5
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Хьюстон Динамо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

20
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
3
60%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
1
9%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
2
18%
61-75
7
27%
5
45%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
2
5
4
1.5
2
4
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
3
10
5
9
2.5
1
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Г О О О О Л - Блессинг Латиф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Хьюстон Динамо
3.20
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4.10
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4.30
Все Коэффициенты
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Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
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