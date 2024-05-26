Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
0:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
18'
0:1
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
0.94
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.56
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
57
76
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|7
|0.47
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.27
|Пуч Рикард
|3
|0.2
|Пек Габриэл
|3
|0.2
|Ёсида Мая
|2
|0.13
|Фагундес Диего
|2
|0.13
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Ауде Хулиан
|1
|0.07
|Завалета Эрик
|1
|0.07
|Берри Мигель
|1
|0.07
|Бругман Гастон
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|4
|0.29
|Басси Амине
|1
|0.07
|Феррейра Карлос III
|1
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.07
|Эскобар Франко
|1
|0.07
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.07
|Блессинг Латиф
|1
|0.07
|Сегал Габриэль
|1
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Ауде Хулиан
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Дорси Гриффин
|3
|1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Микаэль
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
1
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Хьюстон Динамо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
13
5
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Хьюстон Динамо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
20
6
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
3
60%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
1
9%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
2
18%
61-75
7
27%
5
45%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
16
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
42
54
24
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
86
310
59
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|2.
|3:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|4.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 13
|21
|7.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 29
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 33
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|21 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|23 - 14
|33
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|19 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 24
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|25 - 21
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 20
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 31
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 26
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|3:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6