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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
18' Гол
Блессинг Латиф
1:1
44' Гол
Пек Габриэл
2:1
59' Гол
Пуч Рикард
90'+6
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
13
Тарбелл
Эндрю
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
15
Блессинг
Латиф
18
Алию
Ибрахим
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
1:3
М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 7 0.47
Пуч Рикард 4 0.27
Пек Габриэл 4 0.27
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.27
Ёсида Мая 2 0.13
Фагундес Диего 2 0.13
Дельгадо Марко 1 0.07
Ауде Хулиан 1 0.07
Завалета Эрик 1 0.07
Берри Мигель 1 0.07
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.29
Басси Амине 1 0.07
Феррейра Карлос III 1 0.07
Эррера Эктор 1 0.07
Смит Брэд 1 0.07
Эскобар Франко 1 0.07
Ковальчик Себастьян 1 0.07
Блессинг Латиф 1 0.07
Сегал Габриэль 1 0.07
Карраскилья Адальберто 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Ауде Хулиан 2 0
Завалета Эрик 0 1
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Ямане Мики 1 0
Серрильо Эдвин 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковальчик Себастьян 5 0
Дорси Гриффин 3 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
2
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
5
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Хьюстон Динамо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

20
7

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
3
50%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

28
12
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
11%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
2
7%
3
25%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
7
25%
5
42%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
5
4
1.5
2
5
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
3
11
5
10
2.5
1
14
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 7 2 27 - 22 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
5.
Остин
 Заявка 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 6 4 5 27 - 26 22
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 4 4 7 28 - 30 16
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 5 7 22 - 26 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 2 10 23 - 34 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 38 - 21 34
2.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 10 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 16 - 13 11
8.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Остин
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Весь список
  • 59'
    Пек Габриэл сделал результативную передачу.
  • 59'
    Г О О О О Л - Пуч Рикард бьет в цель!
  • 46'
    Блессинг Латиф уходит с поля. Смит Брэд выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ямане Мики сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Пек Габриэл бьет в цель!
  • 18'
    Г О О О О Л - Блессинг Латиф бьет в цель!
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо онлайн

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