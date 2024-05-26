  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Сковде АИК
0:0
Первый тайм: 17'
Эстер
0'
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Эстер
6.70
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Все Коэффициенты
1
Marcus
Froejd
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
6
Абрахам
Эльмар
23
Овсенек
Жига
4
Filip
Drinic
13
Hugo
Engstroem
17
Моро
Мамудо
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
13
Уоллиндер
Робин
2
Thorri
Thorisson
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
8
Кусу
Манассе
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Сковде АИК
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Эстер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
ТМК
2:1
С
0:0
С
2:3
К
0:3
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
50

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Skillermo 1 0.11
Моро Мамудо 1 0.11
Filip Schyberg 1 0.11
Mikael Moerk 1 0.11
Mamadou Diagne 1 0.11
Абрахам Саргон 1 (1) 0.11
Fritiof Hellichius 0 0
Hugo Engstroem 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родич Владимир 3 0.33
Алиев Алибек 3 0.33
Бергмарк-Виберг Адам 2 0.22
Кусу Манассе 1 0.11
Сегер Давид 1 0.11
Кричак Иван 1 0.11
Мёрфельт Альбин 1 0.11
Theodor Johansson 1 0.11
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 4 0
Зендехас Адриан 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Сёрман Самуэль 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Адольфссон Маттис 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
8
Сковде АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0
Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Эстер

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 0:0 10 4 5 1 13 - 7 17
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 0:0 10 4 3 3 6 - 9 15
7.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
8.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
9.
Оддевольд
 9 3 3 3 8 - 10 12
10.
Эребру
 9 3 2 4 9 - 10 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Сковде АИК
 0:0 5 2 3 0 2 - 0 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
6.
Сковде АИК
 0:0 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Эстер
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Сковде АИК
Ничья
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