Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
23
Овсенек
Жига
17
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Сковде АИК
Эстер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
50
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Skillermo
|1
|0.11
|Моро Мамудо
|1
|0.11
|Filip Schyberg
|1
|0.11
|Mikael Moerk
|1
|0.11
|Mamadou Diagne
|1
|0.11
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.11
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Hugo Engstroem
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родич Владимир
|3
|0.33
|Алиев Алибек
|3
|0.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0.22
|Кусу Манассе
|1
|0.11
|Сегер Давид
|1
|0.11
|Кричак Иван
|1
|0.11
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.11
|Theodor Johansson
|1
|0.11
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|4
|0
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
8
Сковде АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0
Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Эстер
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|13 - 7
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|6 - 9
|15
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|2 - 0
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|4