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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 20315
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Сириус
0'
17' Желтая карточка
Пинас Шакилль
1:0
44' Гол
Bazoumana Toure
54' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
2:0
57' Гол
Теки Тесфальдет
89' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
3:0
90' Гол
Джуканович Виктор
90'+7
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
30
Тоннандер
Якоб
2
Нвадике
Патрик
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
8
Стенссон
Даниэль
16
Сьогрелл
Херман
10
Хейер
Мелкер
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
Хаммарбю
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Сириус

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:2
ТМК
1:0
А
1:2
ТМК
4:1
А
1:1
А
0:3
ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.42
1.7

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.86
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.27
Пинас Шакилль 2 0.18
Джуканович Виктор 2 0.18
Deniz Gul 2 0.18
Теки Тесфальдет 2 0.18
Jusef Erabi 2 0.18
Куртулус Эдвин 1 0.09
Bazoumana Toure 1 0.09
Саиди Абдельрахман 1 0.09
Marc Llinares 1 0.09
Hampus Skoglund 0 0
Йоханссон Оскар 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 6 0.55
Миллескуг Ноэль 4 0.36
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хейер Мелкер 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 4 0
Хаммар Фредрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Deniz Gul 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвадике Патрик 3 0
Leo Walta 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
1
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
4
Хаммарбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

13
6
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5
Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3
Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4

Результаты матчей

Хаммарбю
Сириус

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
5.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
6.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
7.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
10.
Броммапойкарна
 1:1 11 3 5 3 17 - 19 14
11.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 1:1 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
5.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 1:1 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 1:1 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 1:1 5 0 1 4 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
ГАИС Axel Henriksson 4
Весь список
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    Где смотреть матч Хаммарбю 3:0 Сириус онлайн

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