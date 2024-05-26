Тур: 11. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 20315
0'
17' Желтая карточкаПинас Шакилль
1:0
44' ГолBazoumana Toure
54' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
2:0
57' ГолТеки Тесфальдет
89' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
3:0
90' ГолДжуканович Виктор
90'+7
Ход матча
17'
44'
54'
57'
2:0
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 0
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 David Celic
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хаммарбю
Сириус
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.42
1.7
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.27
|Пинас Шакилль
|2
|0.18
|Джуканович Виктор
|2
|0.18
|Deniz Gul
|2
|0.18
|Теки Тесфальдет
|2
|0.18
|Jusef Erabi
|2
|0.18
|Куртулус Эдвин
|1
|0.09
|Bazoumana Toure
|1
|0.09
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.09
|Marc Llinares
|1
|0.09
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Йоханссон Оскар
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|6
|0.55
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.36
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Хейер Мелкер
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвадике Патрик
|3
|0
|Leo Walta
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
1
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
4
Хаммарбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
13
6
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5
Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3
Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4
Результаты матчей
Хаммарбю
Сириус
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
65
47
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|18 - 13
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|11.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4
|ГАИС
|Axel Henriksson
|4