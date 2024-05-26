Тур: 10. Стадион: Intility Arena.
Ход матча
21'
1:0
21
Шёнг
Магнус
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.3
|Рийкс Мис
|3
|0.3
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.2
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0.2
|Странд Петтер
|2
|0.2
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.1
|Риснаес Магнус
|1
|0.1
|Камара Ола
|1
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.1
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|11 (3)
|1.1
|Jo Sondre Aas
|1
|0.1
|Arne Gunnes
|1
|0.1
|Jonas Pereira
|1
|0.1
|Simen Hagboe
|1
|0.1
|Daniel Pollen
|1
|0.1
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Adrian Olsen Teigen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Fidel Brice Ambina
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
7
Волеренга
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
15
16
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
6
38%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0
Результаты матчей
Волеренга
Левангер
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
27
18
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|17 - 14
|18
|2.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|21 - 16
|15
|5.
|9
|5
|0
|4
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|17 - 10
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|17 - 12
|13
|9.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|16 - 14
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|15 - 24
|9
|14.
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|11 - 4
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|8 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|4.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|5.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|7.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3