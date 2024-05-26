  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: .
Волеренга
1:0
Второй тайм: 53'
Левангер
0'
1:0
21' Гол
Рийкс Мис
25' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан

Ход матча

21'
Рийкс Мис
(Риснаес Магнус)
1:0
25'
Борхгревинк Кристиан
 
28'
 
Aadne Gikling Bruseth
Daniel Pollen
46'
 
Arne Gunnes
Adrian Olsen Teigen
46'
Юклеред Симен
Хеденстад Вегар
 
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Левангер
1.68
Реклама, pari.ru
5.75
Реклама, olimp.bet
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
29
Fidel
Brice
Ambina
24
Странд
Петтер
25
Jones
El-Abdellaoui
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Риснаес
Магнус
9
Рийкс
Мис
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
32
Sander
Sundnes
6
Sander
Saugestad
3
William
Fredriksen
Bjeglerud
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
8
Adrian
Olsen
Teigen
11
Sanel
Bojadzic
Волеренга
4-2-3-1
Левангер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 3 0.3
Рийкс Мис 3 0.3
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.2
Jones El-Abdellaoui 2 0.2
Странд Петтер 2 0.2
Борхгревинк Кристиан 1 0.1
Риснаес Магнус 1 0.1
Камара Ола 1 0.1
Кройцриглер Мартин 1 0.1
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 11 (3) 1.1
Jo Sondre Aas 1 0.1
Arne Gunnes 1 0.1
Jonas Pereira 1 0.1
Simen Hagboe 1 0.1
Daniel Pollen 1 0.1
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Adrian Olsen Teigen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Fidel Brice Ambina 3 0
Рийкс Мис 1 1
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Jonas Pereira 2 0
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Sander Saugestad 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Daniel Pollen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
7
Волеренга
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
6
38%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0

Результаты матчей

Волеренга
Левангер

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Волеренга
 1:0 10 5 2 3 17 - 14 17
3.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
4.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
5.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Люн
 9 3 5 1 17 - 10 14
8.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
9.
Левангер
 0:1 10 2 5 3 16 - 14 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 24 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
8.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
11.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 0:1 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 1:0 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
7.
Левангер
 0:1 6 1 3 2 8 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • 21'
    Г О О О О Л - Рийкс Мис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Волеренга.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Левангер
1.68
Реклама, pari.ru
5.75
Реклама, olimp.bet
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Левангер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Волеренга
Левангер
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный