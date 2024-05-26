Тур: 10. Стадион: Intility Arena. Зрители: 6991
0'
1:0
21' ГолРийкс Мис
25' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
63' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
1:1
74' ПенальтиSanel Bojadzic
2:1
77' ГолJones El-Abdellaoui
3:1
87' ГолСтранд Петтер
90'+6
Ход матча
21'
1:0
63'
74'
1:1
77'
79'
87'
3:1
21
Шёнг
Магнус
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|3
|0.3
|Странд Петтер
|3
|0.3
|Хоканс Даниэль
|3
|0.3
|Рийкс Мис
|3
|0.3
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.2
|Камара Ола
|1
|0.1
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.1
|Риснаес Магнус
|1
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.1
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|12 (4)
|1.2
|Jo Sondre Aas
|1
|0.1
|Arne Gunnes
|1
|0.1
|Jonas Pereira
|1
|0.1
|Simen Hagboe
|1
|0.1
|Daniel Pollen
|1
|0.1
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Adrian Olsen Teigen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Fidel Brice Ambina
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
7
Волеренга
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Левангер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
6
35%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
38%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0
Результаты матчей
Волеренга
Левангер
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:2
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
55
37
19
19
19
19
19
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3