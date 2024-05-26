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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 6991
Волеренга
3:1
Конец матча
Левангер
0'
1:0
21' Гол
Рийкс Мис
25' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
63' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
1:1
74' Пенальти
Sanel Bojadzic
2:1
77' Гол
Jones El-Abdellaoui
3:1
87' Гол
Странд Петтер
90'+6
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
29
Fidel
Brice
Ambina
24
Странд
Петтер
25
Jones
El-Abdellaoui
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Риснаес
Магнус
9
Рийкс
Мис
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
32
Sander
Sundnes
6
Sander
Saugestad
3
William
Fredriksen
Bjeglerud
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
8
Adrian
Olsen
Teigen
11
Sanel
Bojadzic
Волеренга
4-2-3-1
Левангер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 3 0.3
Странд Петтер 3 0.3
Хоканс Даниэль 3 0.3
Рийкс Мис 3 0.3
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.2
Камара Ола 1 0.1
Борхгревинк Кристиан 1 0.1
Риснаес Магнус 1 0.1
Кройцриглер Мартин 1 0.1
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 12 (4) 1.2
Jo Sondre Aas 1 0.1
Arne Gunnes 1 0.1
Jonas Pereira 1 0.1
Simen Hagboe 1 0.1
Daniel Pollen 1 0.1
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Adrian Olsen Teigen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Fidel Brice Ambina 3 0
Рийкс Мис 1 1
Хеденстад Вегар 1 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Странд Петтер 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Jonas Pereira 2 0
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Sander Saugestad 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Daniel Pollen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
7
Волеренга
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Левангер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
6
35%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
38%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0

Результаты матчей

Волеренга
Левангер

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:2
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Волеренга
 10 5 2 3 19 - 15 17
3.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
4.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
5.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Люн
 9 3 5 1 17 - 10 14
8.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
9.
Левангер
 10 2 5 3 17 - 16 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 24 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
8.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
12.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
13.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
14.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
7.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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