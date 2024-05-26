  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Оддевольд
0:2
Первый тайм: 43'
Эстерсунд
0'
3' Красная карточка
Kenan Mehovic
14' Желтая карточка
Мусолитин Николай
17' Желтая карточка
Chrisnovic N'sa
0:1
25' Гол
Сульич Али
0:2
32' Гол
Аджумани Янник
35' Желтая карточка
Oscar Berntsson

Ход матча

3'
Kenan Mehovic
 
14'
 
Мусолитин Николай
17'
 
Chrisnovic N'sa
25'
0:1
Сульич Али
(Chrisnovic N'sa)
32'
0:2
Аджумани Янник
33'
 
Andre Nader
Chrisnovic N'sa
35'
Oscar Berntsson
 
36'
Pontus Johansson1
Каллудра Лиридон
 
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Оддевольд
Ничья
Эстерсунд
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Все Коэффициенты
33
Экман
Оскар
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
25
Kenan
Mehovic
12
Крезич
Даниэль
8
Oscar
Berntsson
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
3
Chrisnovic
N'sa
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Оддевольд
3-5-2
Эстерсунд
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 3 (1) 0.3
Каллудра Лиридон 2 0.2
Gabriel Sandberg 2 0.2
Gustav Forssell 0 0
Linus Tornblad 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Эрик 2 (2) 0.2
Сульич Али 2 0.2
Аджумани Янник 1 0.1
Мусолитин Николай 1 0.1
Карлссон Грач Себастьян 1 0.1
Ордоньес Аркимидес 1 0.1
Jakob Hedenquist 1 0.1
Хопкатт Джейми 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Viktor Krueger 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Оддевольд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
8
Оддевольд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3

Результаты матчей

Оддевольд
Эстерсунд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
7.
Гефле
 1:0 10 3 4 3 14 - 13 13
8.
Сандвикен
 1:1 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
10.
Эстерсунд
 2:0 10 3 3 4 10 - 11 12
11.
Оддевольд
 0:2 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
13.
Эребру
 0:1 10 3 2 5 9 - 11 11
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 1:1 10 1 4 5 11 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Гефле
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Сандвикен
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 2:0 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Оддевольд
 0:2 5 2 2 1 4 - 4 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 1:1 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
10.
Оддевольд
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
12.
Сандвикен
 1:1 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 1:0 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 0:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
  • 14'
    Мусолитин Николай получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Kenan Mehovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
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