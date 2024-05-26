Тур: 10.
0'
3' Красная карточкаKenan Mehovic
14' Желтая карточкаМусолитин Николай
17' Желтая карточкаChrisnovic N'sa
0:1
25' ГолСульич Али
0:2
31' ГолАджумани Янник
35' Желтая карточкаOscar Berntsson
1:2
45' ГолАль-Хамлави Ассад
71' Желтая карточкаСпорронг Альбин
90'+11
Ход матча
17'
25'
0:1
31'
35'
45'
71'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
14 Calle Aadahl
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
-
18 Philip Bonde
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|4 (1)
|0.4
|Каллудра Лиридон
|2
|0.2
|Gabriel Sandberg
|2
|0.2
|Linus Tornblad
|0
|0
|Gustav Forssell
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|2
|0.2
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.2
|Сульич Али
|2
|0.2
|Мусолитин Николай
|1
|0.1
|Jakob Hedenquist
|1
|0.1
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.1
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.1
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Оддевольд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
8
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3
Результаты матчей
Оддевольд
Эстерсунд
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4