  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Оддевольд
1:2
Конец матча
Эстерсунд
0'
3' Красная карточка
Kenan Mehovic
14' Желтая карточка
Мусолитин Николай
17' Желтая карточка
Chrisnovic N'sa
0:1
25' Гол
Сульич Али
0:2
31' Гол
Аджумани Янник
35' Желтая карточка
Oscar Berntsson
1:2
45' Гол
Аль-Хамлави Ассад
71' Желтая карточка
Спорронг Альбин
90'+11
33
Экман
Оскар
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
25
Kenan
Mehovic
12
Крезич
Даниэль
8
Oscar
Berntsson
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
3
Chrisnovic
N'sa
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Оддевольд
3-5-2
Эстерсунд
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 4 (1) 0.4
Каллудра Лиридон 2 0.2
Gabriel Sandberg 2 0.2
Linus Tornblad 0 0
Gustav Forssell 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 2 0.2
Брэндон Эрик 2 (2) 0.2
Сульич Али 2 0.2
Мусолитин Николай 1 0.1
Jakob Hedenquist 1 0.1
Карлссон Грач Себастьян 1 0.1
Ордоньес Аркимидес 1 0.1
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Berntsson 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Viktor Krueger 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Оддевольд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
8
Оддевольд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3

Результаты матчей

Оддевольд
Эстерсунд

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
7.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
8.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
9.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 0:1 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
Ландскруна
 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 0:1 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
  • 58'
    Simon Marklund уходит с поля. Ордоньес Аркимидес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Jakob Hedenquist сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Аджумани Янник бьет в цель!
    • 25'
      Chrisnovic N'sa сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Сульич Али бьет в цель!
    • 17'
      Chrisnovic N'sa получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Мусолитин Николай получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 3'
      УДАЛЕНИЕ! - Kenan Mehovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 1:2 Эстерсунд онлайн

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