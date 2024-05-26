  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Гефле
1:0
Первый тайм: 43'
Эребру
0'
1:0
34' Гол
Лундин Антон

Ход матча

34'
Лундин Антон
1:0
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Эребру
2.75
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3.74
7.20
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Все Коэффициенты
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
7
Эдквист
Адриан
35
Адриан
Самуэль
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
9
Йельте
Якоб
8
Лундин
Антон
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
28
Adam
Bark
15
Бергмарк
Никлас
22
Lucas
Shlimon
14
Hamse
Shagaxle
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
Гефле
3-4-3
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Гефле
Эребру

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:2
С
2:1
С
2:0
А
2:2
А
0:4
А
2:2
А
1:0
КШ
2:1
К
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
2:1
А
0:1
А
2:3
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:3
А
1:1
А
0:1
ТМС
4:2
А
1:2

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1
1.31

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.82

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 4 0.4
Энглунд Лео 2 0.2
Эдквист Адриан 2 0.2
Лагерфельдт Лукас 2 0.2
Constantino Capotondi 1 0.1
Ройсхенберг Мартин 1 0.1
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 5 (2) 0.5
Tobias Bjoernstad 2 0.2
Саид Мохаммед 2 0.2
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 3 0
Эдквист Адриан 1 1
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Тобиас Йоханссон 1 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 3 1
Вальгейрссон Вальгейр 4 0
Крона Себастьян 2 1
Lucas Shlimon 3 0
Гваргис Питер 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Пальссон Мальте 1 0
Бергмарк Никлас 1 0

Результаты матчей

Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Гефле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0
Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0
Эребру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0

Результаты матчей

Гефле
Эребру

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
7.
Гефле
 1:0 10 3 4 3 14 - 13 13
8.
Сандвикен
 1:1 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
10.
Эстерсунд
 2:0 10 3 3 4 10 - 11 12
11.
Оддевольд
 0:2 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
13.
Эребру
 0:1 10 3 2 5 9 - 11 11
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 1:1 10 1 4 5 11 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Гефле
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Сандвикен
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 2:0 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Оддевольд
 0:2 5 2 2 1 4 - 4 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 1:1 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
10.
Оддевольд
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
12.
Сандвикен
 1:1 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 1:0 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 0:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Г О О О О Л - Лундин Антон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
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