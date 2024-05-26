Тур: 10.
0'
1:0
34' ГолЛундин Антон
45' Желтая карточкаAdam Bark
2:0
52' ГолЛундин Антон
2:1
59' ГолAdam Bark
72' Желтая карточкаТобиас Йоханссон
85' Желтая карточкаПальссон Мальте
3:1
86' ПенальтиЭнглунд Лео
90' Желтая карточкаLucas Shlimon
90' Желтая карточкаЭдквист Адриан
90' Желтая карточкаКроон Самуэль
90'+7
Ход матча
34'
1:0
45'
52'
59'
2:1
72'
85'
86'
3:1
90'
90'
90'
24
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Malik Mokede
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Гефле
Эребру
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1
1.31
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.82
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.54
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|4
|0.4
|Энглунд Лео
|3 (1)
|0.3
|Лундин Антон
|2
|0.2
|Эдквист Адриан
|2
|0.2
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.2
|Constantino Capotondi
|1
|0.1
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.1
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|0.5
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.2
|Саид Мохаммед
|2
|0.2
|Adam Bark
|1
|0.1
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|3
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|4
|0
|Lucas Shlimon
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Гефле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
7
Гефле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
5
33%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0
Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0
Эребру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0
Результаты матчей
Гефле
Эребру
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4