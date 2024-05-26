Тур: 10.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
5' ГолЭгнелль Адам
27' Желтая карточкаРогне Томас
57' Желтая карточкаErvin Gigovac
68' Желтая карточкаPhilip Andersson I
Ход матча
5'
27'
57'
19
Benjamin
Orn
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Хельсинборг
Ландскруна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.3
|Лупер Вильгельм
|2 (1)
|0.2
|Ervin Gigovac
|1
|0.1
|Benjamin Acquah
|1
|0.1
|Adrian Svanback
|1
|0.1
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.6
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.3
|Дзабич Робин
|2
|0.2
|Vincent Sundberg
|1
|0.1
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.1
|Эгнелль Адам
|1
|0.1
|Йонссон Мелкер
|1
|0.1
|Samuel Burakovsky
|1
|0.1
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|5
|1
|Биркфельдт Йон
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
5
63%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
6
40%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3
Результаты матчей
Хельсинборг
Ландскруна
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
45
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4