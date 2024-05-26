  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
5' Гол
Эгнелль Адам
27' Желтая карточка
Рогне Томас
57' Желтая карточка
Ervin Gigovac
68' Желтая карточка
Philip Andersson I
90' Вторая желтая карточка
Рогне Томас
90'+9
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
21
Adrian
Svanback
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Хельсинборг
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Ландскруна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
ШК
2:4

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.3
Лупер Вильгельм 2 (1) 0.2
Ervin Gigovac 1 0.1
Benjamin Acquah 1 0.1
Adrian Svanback 1 0.1
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.6
Kofi Fosuhene Asare 3 0.3
Дзабич Робин 2 0.2
Vincent Sundberg 1 0.1
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.1
Эгнелль Адам 1 0.1
Йонссон Мелкер 1 0.1
Samuel Burakovsky 1 0.1
Карлссон Виктор 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 5 1
Рогне Томас 1 1
Биркфельдт Йон 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
William Westerlund 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 3 0
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ландскруна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Хельсинборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ландскруна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
6
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
7
44%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3

Результаты матчей

Хельсинборг
Ландскруна

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
2
4
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 10 6 3 1 16 - 6 21
2.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сандвикен
 10 4 3 3 13 - 13 15
7.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
8.
Гефле
 10 3 4 3 16 - 14 13
9.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
10.
Эстерсунд
 10 3 3 4 10 - 12 12
11.
Оддевольд
 10 3 3 4 9 - 12 12
12.
Эребру
 10 3 2 5 10 - 13 11
13.
Хельсинборг
 10 2 5 3 9 - 10 11
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 10 1 3 6 11 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
12.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Рогне Томас получил желтую карточку от судьи
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