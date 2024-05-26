Тур: 11. Стадион: Iver Arena.
1:1
Второй тайм: 73'
Ход матча
20'
39'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Вестерос
Броммапойкарна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.09
|Диабате Ибрахим
|1
|0.09
|Гефверт Симон
|1
|0.09
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.09
|Patric Aaslund
|0
|0
|Alexander Warneryd
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|6
|0.55
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.27
|Adam Jakobsen
|2
|0.18
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.09
|Ирандуст Далехо
|1
|0.09
|Эрквист Расмус
|1
|0.09
|Wilmer Odefalk
|1
|0.09
|Барслунд Каре
|1
|0.09
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
5
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
0
5
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
3
16%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3
Результаты матчей
Вестерос
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
82
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|3.
|11
|7
|0
|4
|16 - 13
|21
|4.
|11
|6
|0
|5
|18 - 15
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|18 - 13
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|11.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|17 - 24
|10
|16.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 7
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4
|ГАИС
|Axel Henriksson
|4