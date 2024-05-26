Тур: 11. Стадион: Iver Arena. Зрители: 5355
1:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолJabir Abdihakim Ali
1:1
39' ГолВасич Никола
54' Желтая карточкаБарслунд Каре
90'+10
Ход матча
20'
39'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Вестерос
Броммапойкарна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.09
|Диабате Ибрахим
|1
|0.09
|Гефверт Симон
|1
|0.09
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.09
|Patric Aaslund
|0
|0
|Alexander Warneryd
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|6
|0.55
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.27
|Adam Jakobsen
|2
|0.18
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.09
|Ирандуст Далехо
|1
|0.09
|Эрквист Расмус
|1
|0.09
|Wilmer Odefalk
|1
|0.09
|Барслунд Каре
|1
|0.09
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
6
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
0
5
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3
Результаты матчей
Вестерос
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
92
110
56
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|6 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Хаммарбю
|Пинас Шакилль
|4
|ГАИС
|Axel Henriksson
|4