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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5355
Вестерос
1:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
20' Гол
Jabir Abdihakim Ali
1:1
39' Гол
Васич Никола
54' Желтая карточка
Барслунд Каре
90'+10

Ход матча

20'
Jabir Abdihakim Ali
(Alexander Warneryd)
1:0
39'
1:1
Васич Никола
(Кристенсен Фредерик)
46'
 
Эрквист Расмус
Фрицсон Людвиг
50'
Оффия Генри
Jabir Abdihakim Ali
 
54'
 
Барслунд Каре
61'
 
Adam Jakobsen
Wilmer Odefalk
61'
 
Ирандуст Далехо
Кристенсен Фредерик
68'
Ахлинви Маттео
Йоханссон Саймон
 
68'
Йоханссон Юлиус
Alexander Warneryd
 
78'
 
Пичках Пайя
Эрквист Расмус
84'
Jens Magnusson
Max Larsson
 
84'
Рибейро Педро
Herman Magnusson
 
86'
 
Жута Леонард
Сёдерстрём Тим

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Фагерстрём
Антон
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
29
Alexander
Warneryd
24
Marcus
Linday
2
Herman
Magnusson
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
13
Фрицсон
Людвиг
27
Барслунд
Каре
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
7
Кристенсен
Фредерик
Вестерос
3-4-3
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Броммапойкарна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:0
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
ПД
3:0
С
4:1
С
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.09
Диабате Ибрахим 1 0.09
Гефверт Симон 1 0.09
Jabir Abdihakim Ali 1 0.09
Patric Aaslund 0 0
Alexander Warneryd 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 6 0.55
Фрицсон Людвиг 3 0.27
Adam Jakobsen 2 0.18
Кристенсен Фредерик 1 0.09
Ирандуст Далехо 1 0.09
Эрквист Расмус 1 0.09
Wilmer Odefalk 1 0.09
Барслунд Каре 1 0.09
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Herman Magnusson 1 0
Marcus Linday 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Вестерос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
6
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

0
5
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3

Результаты матчей

Вестерос
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
ГАИС
 11 7 0 4 16 - 13 21
4.
Хаммарбю
 11 6 0 5 18 - 15 18
5.
Мьельбю
 11 5 2 4 18 - 13 17
6.
Хеккен
 11 5 2 4 19 - 19 17
7.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
10.
Броммапойкарна
 11 3 5 3 17 - 19 14
11.
Сириус
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 11 1 2 8 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
Хаммарбю
 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
ГАИС
 6 5 0 1 11 - 7 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
5.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
7.
Мьельбю
 6 3 2 1 12 - 7 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Юргорден
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 6 2 3 1 12 - 7 9
5.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Хеккен
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Броммапойкарна Васич Никола 6 (4)
Юргорден Хуммет Денис 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Хаммарбю Пинас Шакилль 4
ГАИС Axel Henriksson 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Кристенсен Фредерик сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Alexander Warneryd сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Jabir Abdihakim Ali бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 1:1 Броммапойкарна онлайн

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