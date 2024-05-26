  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Хёугесунн
0:0
Перерыв
Саннефьёрд
0'
25' Желтая карточка
Sorry Diarra
31' Undefined phrase: football_event_
Danilo Al-Saed

Ход матча

25'
Sorry Diarra
 
31'
 
Danilo Al-Saed

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 240 Количество передач 187
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.60
Реклама, zenit.win
3.70
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Хёугесунн
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.56
1.44

Среднее время на гол

162
62

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.3
Лейте Бруно 2 0.2
Конрадсен Мортен 1 0.1
Тунекти Себастьян 1 0.1
Ismael Seone 1 0.1
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 2 (1) 0.22
Кристиансен Стиан 2 0.22
Марковик Эман 1 0.11
Danilo Al-Saed 1 0.11
Амин Симон 1 0.11
Fredrik Tobias Berglie 1 0.11
Нильссон Александер II 1 0.11
Sebastian Holm Mathisen 1 0.11
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Sorry Diarra 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
Sancheev Manoharan 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 3 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Loris Mettler 2 0
Марковик Эман 1 0
Кристиансен Стиан 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
7
Хёугесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
42%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Викинг
 2:0 10 5 3 2 15 - 11 18
5.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 10 5 1 4 11 - 13 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 4 3 13 - 15 13
9.
Хёугесунн
 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
10.
Лиллестрём
 0:0 10 3 2 5 10 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Сарпсборг-08
 0:1 10 3 1 6 12 - 20 10
13.
Хам-Кам
 0:2 11 2 4 5 13 - 12 10
14.
Одд
 0:0 11 2 4 5 9 - 20 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 2 2 5 10 - 13 8
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 2:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
9.
Русенборг
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Сарпсборг-08
 0:1 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Викинг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 0:1 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
13.
Хам-Кам
 0:2 7 1 3 3 10 - 8 6
14.
Русенборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.60
Реклама, zenit.win
3.70
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Саннефьёрд
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный