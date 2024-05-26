Тур: 10. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Моен Кристиан
0:0
Перерыв
Ход матча
25'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
240 Количество передач 187
-
56 Владение мячом, % 44
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Саннефьёрд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.56
1.44
Среднее время на гол
162
62
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.3
|Лейте Бруно
|2
|0.2
|Конрадсен Мортен
|1
|0.1
|Тунекти Себастьян
|1
|0.1
|Ismael Seone
|1
|0.1
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|2 (1)
|0.22
|Кристиансен Стиан
|2
|0.22
|Марковик Эман
|1
|0.11
|Danilo Al-Saed
|1
|0.11
|Амин Симон
|1
|0.11
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.11
|Нильссон Александер II
|1
|0.11
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.11
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|3
|0
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
|Sancheev Manoharan
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Кристиансен Стиан
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
7
Хёугесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
42%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|11.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|12.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 20
|10
|13.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|13 - 12
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 20
|10
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|9.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|13.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 8
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (5)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|1 2