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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 3615 Главный судья: Моен Кристиан
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
24' Желтая карточка
Sorry Diarra
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Danilo Al-Saed
0:1
50' Гол
Тветер Александер Рууд
1:1
64' Пенальти
Эскесен Юлиус
78' Желтая карточка
Амин Симон
2:1
81' Гол
Claus Niyukuri
83' Желтая карточка
Mikkel Hope
84' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле
86' Желтая карточка
Troy Nyhammer
90' Вторая желтая карточка
Troy Nyhammer
90'+8

Ход матча

24'
Sorry Diarra
 
31'
 
Danilo Al-Saed
50'
0:1
Тветер Александер Рууд
(Danilo Al-Saed)
62'
Лисет Сёндре
Sorry Diarra
 
62'
Лейте Бруно
Людвикссон Антон
 
62'
Sander Innvaer
Тунекти Себастьян
 
64'
Эскесен Юлиус
1:1
74'
 
Марковик Эман
Danilo Al-Saed
74'
 
Loris Mettler
Рисан Сандер
74'
Mikkel Hope
Oscar Krusnell
 
74'
Troy Nyhammer
Конрадсен Мортен
 
78'
 
Амин Симон
81'
Claus Niyukuri
2:1
83'
Mikkel Hope
 
84'
 
Эгели Ветле Валле
85'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Эгели Ветле Валле
85'
 
Ченг Кристофер
Jakob Masloe Dunsby
86'
Troy Nyhammer
 
89'
 
Sebastian Holm Mathisen
Тветер Александер Рууд
90'
Troy Nyhammer
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 437 Количество передач 434
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Хёугесунн
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.56
1.44

Среднее время на гол

162
62

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.3
Лейте Бруно 2 0.2
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.1
Конрадсен Мортен 1 0.1
Тунекти Себастьян 1 0.1
Claus Niyukuri 1 0.1
Ismael Seone 1 0.1
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.33
Кристиансен Стиан 2 0.22
Danilo Al-Saed 1 0.11
Марковик Эман 1 0.11
Амин Симон 1 0.11
Fredrik Tobias Berglie 1 0.11
Нильссон Александер II 1 0.11
Sebastian Holm Mathisen 1 0.11
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Sorry Diarra 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Troy Nyhammer 1 1
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Mikkel Hope 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Ismael Seone 1 0
Sancheev Manoharan 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Loris Mettler 2 0
Марковик Эман 1 0
Кристиансен Стиан 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
7
Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 7 3 1 18 - 8 24
2.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:1 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:1 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 1:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Мольде
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 2:1 Саннефьёрд онлайн

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