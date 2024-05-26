Тур: 10. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 3615 Главный судья: Моен Кристиан
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаSorry Diarra
31' Undefined phrase: football_event_Danilo Al-Saed
0:1
50' ГолТветер Александер Рууд
1:1
64' ПенальтиЭскесен Юлиус
78' Желтая карточкаАмин Симон
2:1
81' ГолClaus Niyukuri
83' Желтая карточкаMikkel Hope
84' Желтая карточкаЭгели Ветле Валле
86' Желтая карточкаTroy Nyhammer
90' Вторая желтая карточкаTroy Nyhammer
90'+8
Ход матча
24'
31'
50'
64'
1:1
78'
81'
2:1
83'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
437 Количество передач 434
-
50 Владение мячом, % 50
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Саннефьёрд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.56
1.44
Среднее время на гол
162
62
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.3
|Лейте Бруно
|2
|0.2
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.1
|Конрадсен Мортен
|1
|0.1
|Тунекти Себастьян
|1
|0.1
|Claus Niyukuri
|1
|0.1
|Ismael Seone
|1
|0.1
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.33
|Кристиансен Стиан
|2
|0.22
|Danilo Al-Saed
|1
|0.11
|Марковик Эман
|1
|0.11
|Амин Симон
|1
|0.11
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.11
|Нильссон Александер II
|1
|0.11
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.11
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|3
|0
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Troy Nyhammer
|1
|1
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
|Sancheev Manoharan
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Кристиансен Стиан
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
7
Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Саннефьёрд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
37
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2