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  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Сарпсборг-08
0:1
Перерыв
Стрёмсгодсет
0'
0:1
36' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
45' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter

Ход матча

36'
0:1
Jonas Torrissen Therkelsen
(Jesper Taaje)
45'
Sondre Oerjasaeter
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 257 Количество передач 190
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Стрёмсгодсет
5.30
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4.05
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3.20
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Касас
Арнау
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
37
Хрупалла
Павел
19
Henrik
Meister
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
Э
5:2
ТМК
0:2
Э
3:1
Э
5:1
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
ТМК
4:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:6
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:4
Э
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.23
1.69

Среднее время на гол

40
53

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 3 0.3
Хрупалла Павел 2 0.2
Йохансен Стефан 2 (1) 0.2
Сандберг Никлас 2 (2) 0.2
Вишне Эйрик 1 0.1
Бергет Йо Инге 1 0.1
Тебо Франклин 1 0.1
Martin Hoel Andersen 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.2
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.2
Томассон Логи 1 0.1
Jesper Taaje 1 0.1
Валсвик Густав 1 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.1
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
4
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
10%
2
20%
1-15
5
50%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
6
33%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Викинг
 2:0 10 5 3 2 15 - 11 18
5.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 10 5 1 4 11 - 13 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 4 3 13 - 15 13
9.
Хёугесунн
 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
10.
Лиллестрём
 0:0 10 3 2 5 10 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Сарпсборг-08
 0:1 10 3 1 6 12 - 20 10
13.
Хам-Кам
 0:2 11 2 4 5 13 - 12 10
14.
Одд
 0:0 11 2 4 5 9 - 20 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 2 2 5 10 - 13 8
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 2:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
9.
Русенборг
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Сарпсборг-08
 0:1 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Викинг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 0:1 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
13.
Хам-Кам
 0:2 7 1 3 3 10 - 8 6
14.
Русенборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (5)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Sondre Oerjasaeter получает желтую карточку за нырок
  • 36'
    Jesper Taaje сделал результативную передачу.
  • 36'
    ГОООООЛ - Jonas Torrissen Therkelsen Стрёмсгодсет забивает ударом головой
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    Судья начинает матч
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Сарпсборг-08
Ничья
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