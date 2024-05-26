Тур: 10. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 4105 Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:3
Конец матча
0'
0:1
36' ГолJonas Torrissen Therkelsen
45' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
57' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
0:2
63' ГолJonas Torrissen Therkelsen
1:2
72' ГолPeter Reinhardsen
85' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
1:3
89' ГолВалсвик Густав
90'+6
Ход матча
36'
63'
72'
1:2
85'
89'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
547 Количество передач 312
-
64 Владение мячом, % 36
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
2.23
1.69
Среднее время на гол
40
53
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.3
|Хрупалла Павел
|2
|0.2
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.2
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.2
|Вишне Эйрик
|1
|0.1
|Бергет Йо Инге
|1
|0.1
|Peter Reinhardsen
|1
|0.1
|Тебо Франклин
|1
|0.1
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.2
|Валсвик Густав
|2
|0.2
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.2
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.2
|Томассон Логи
|1
|0.1
|Jesper Taaje
|1
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
4
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
5
38%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
24
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
46
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2