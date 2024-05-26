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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4105 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Сарпсборг-08
1:3
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
36' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
45' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
57' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
0:2
63' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
1:2
72' Гол
Peter Reinhardsen
85' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
1:3
89' Гол
Валсвик Густав
90'+6

Ход матча

36'
0:1
Jonas Torrissen Therkelsen
(Jesper Taaje)
45'
Sondre Oerjasaeter
 
57'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
63'
0:2
Jonas Torrissen Therkelsen
(Томассон Логи)
64'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Marko Lawk Farji
64'
 
Менерт Маркус
Мелькерсен Элиас Хофф
65'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
69'
Martin Hoel Andersen
Henrik Meister
 
72'
Peter Reinhardsen
(Шер Аймар)
1:2
79'
 
Samuel Silalahi
Андерсен Эйрик Улланд
84'
 
Jostein Ekeland
Jonas Torrissen Therkelsen
84'
 
Dadi Dodou Gaye
Вильсвик Ларс-Кристофер
85'
Андерсен Йеппе
 
88'
Тибблинг Симон
Йохансен Стефан
 
89'
1:3
Валсвик Густав

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 547 Количество передач 312
  • 64 Владение мячом, % 36
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Касас
Арнау
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
37
Хрупалла
Павел
19
Henrik
Meister
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
Э
5:2
ТМК
0:2
Э
3:1
Э
5:1
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
ТМК
4:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:6
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:4
Э
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.23
1.69

Среднее время на гол

40
53

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 3 0.3
Хрупалла Павел 2 0.2
Йохансен Стефан 2 (1) 0.2
Сандберг Никлас 2 (2) 0.2
Вишне Эйрик 1 0.1
Бергет Йо Инге 1 0.1
Peter Reinhardsen 1 0.1
Тебо Франклин 1 0.1
Martin Hoel Andersen 0 0
Шер Аймар 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.2
Валсвик Густав 2 0.2
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.2
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.2
Томассон Логи 1 0.1
Jesper Taaje 1 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
4
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
5
38%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 7 3 1 18 - 8 24
2.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:1 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:1 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 1:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Мольде
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Jonas Torrissen Therkelsen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Sondre Oerjasaeter получает желтую карточку за нырок
    • 36'
      Jesper Taaje сделал результативную передачу.
    • 36'
      ГОООООЛ - Jonas Torrissen Therkelsen Стрёмсгодсет забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
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