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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Русенборг
0:1
Перерыв
ФК Кристиансунн
0'
12' Желтая карточка
Jesper Reitan-Sunde
0:1
35' Гол
Исаксен Йеспер

Ход матча

12'
Jesper Reitan-Sunde
 
34'
Конрадсен-Сейде Миккель
Хенриксен Маркус
 
35'
0:1
Исаксен Йеспер
(Mikkel Rakneberg)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
ФК Кристиансунн
4.60
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
45
Jesper
Reitan-Sunde
39
Брохолм
Мариус
11
Нельсон
Джейден
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
20
Wilfred
George
Igor
14
Исаксен
Йеспер
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
Русенборг
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
ФК Кристиансунн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
3:2
Э
4:4
Э
3:1
ТМК
3:2
ТМК
3:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
3:0
Э
0:0
Э
0:0
ТМК
3:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
3:3
ТМК
7:3
ТМК
3:1
ТМС
2:2
КН
5:2

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.62
1.78

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

2.5
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

36
61

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.5
Брохолм Мариус 2 (1) 0.2
Нипан Сверре Халсет 1 0.1
Фредериксен Эмиль 1 0.1
Jesper Reitan-Sunde 1 0.1
Сельнес Оле 1 0.1
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нельсон Джейден 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.3
Гейе Папе Хабиб 3 0.3
Ruben Kristensen Alte 1 0.1
Брусет Хейне 1 0.1
Ульвестад Дан Петер 1 0.1
Исаксен Йеспер 1 0.1
Ярл Себастиан 1 0.1
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.1
Hilmir Mikaelsson 1 0.1
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Перейра Адриан 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Jesper Reitan-Sunde 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
5
Русенборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ФК Кристиансунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Русенборг
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Русенборг
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Викинг
 2:0 10 5 3 2 15 - 11 18
5.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 10 5 1 4 11 - 13 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 4 3 13 - 15 13
9.
Хёугесунн
 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
10.
Лиллестрём
 0:0 10 3 2 5 10 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Сарпсборг-08
 0:1 10 3 1 6 12 - 20 10
13.
Хам-Кам
 0:2 11 2 4 5 13 - 12 10
14.
Одд
 0:0 11 2 4 5 9 - 20 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 2 2 5 10 - 13 8
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 2:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
9.
Русенборг
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Сарпсборг-08
 0:1 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Викинг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 0:1 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
13.
Хам-Кам
 0:2 7 1 3 3 10 - 8 6
14.
Русенборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
Весь список
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Русенборг
Ничья
ФК Кристиансунн
4.60
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4.60
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5.90
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Где смотреть матч Русенборг 0:1 ФК Кристиансунн онлайн

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Русенборг
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