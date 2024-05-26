Тур: 10. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Перерыв
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
-
18 Хольм НоаНападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
ФК Кристиансунн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
22 матча
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.62
1.78
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
2.5
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
36
61
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.5
|Брохолм Мариус
|2 (1)
|0.2
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.1
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.1
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.1
|Сельнес Оле
|1
|0.1
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.3
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.3
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.1
|Брусет Хейне
|1
|0.1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.1
|Исаксен Йеспер
|1
|0.1
|Ярл Себастиан
|1
|0.1
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.1
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.1
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
5
Русенборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ФК Кристиансунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
6
35%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Русенборг
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Русенборг
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
45
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|11.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|12.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 20
|10
|13.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|13 - 12
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 20
|10
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|9.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|13.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 8
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (5)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|1 2