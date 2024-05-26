Тур: 10. Стадион: Леркендаль. Зрители: 11649 Главный судья: Svein Torre Sinnes
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаJesper Reitan-Sunde
0:1
35' ГолИсаксен Йеспер
1:1
49' ГолНельсон Джейден
75' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
81' Undefined phrase: football_event_Конрадсен-Сейде Миккель
84' Желтая карточкаВяянянен Сантери
2:1
86' ГолБрохолм Мариус
90'+5
Ход матча
35'
49'
84'
86'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
17 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
471 Количество передач 285
-
62 Владение мячом, % 38
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
-
18 Хольм НоаНападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
ФК Кристиансунн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
22 матча
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.62
1.78
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
2.5
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
36
61
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.5
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.3
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.1
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.1
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.1
|Нельсон Джейден
|1
|0.1
|Сельнес Оле
|1
|0.1
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.3
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.3
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.1
|Брусет Хейне
|1
|0.1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.1
|Исаксен Йеспер
|1
|0.1
|Ярл Себастиан
|1
|0.1
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.1
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.1
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
5
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
6
33%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Русенборг
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Русенборг
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2