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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11649 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Русенборг
2:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
12' Желтая карточка
Jesper Reitan-Sunde
0:1
35' Гол
Исаксен Йеспер
1:1
49' Гол
Нельсон Джейден
75' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
81' Undefined phrase: football_event_
Конрадсен-Сейде Миккель
84' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
2:1
86' Гол
Брохолм Мариус
90'+5

Ход матча

12'
Jesper Reitan-Sunde
 
33'
Конрадсен-Сейде Миккель
Хенриксен Маркус
 
35'
0:1
Исаксен Йеспер
(Mikkel Rakneberg)
49'
Нельсон Джейден
(Jesper Reitan-Sunde)
1:1
60'
 
Хопмарк Андреас
Haakon Sjaatil
60'
 
Брусет Хейне
Wilfred George Igor
68'
Хольм Ноа
Jesper Reitan-Sunde
 
72'
 
Ньенету Франклин
Hilmir Mikaelsson
75'
 
Ульвестад Дан Петер
81'
Конрадсен-Сейде Миккель
 
84'
Вяянянен Сантери
 
86'
Брохолм Мариус
2:1
87'
 
Осбак Кристоффер
Сивертсен Оскар

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 17 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 471 Количество передач 285
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
45
Jesper
Reitan-Sunde
39
Брохолм
Мариус
11
Нельсон
Джейден
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
20
Wilfred
George
Igor
14
Исаксен
Йеспер
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
Русенборг
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
ФК Кристиансунн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
3:2
Э
4:4
Э
3:1
ТМК
3:2
ТМК
3:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
3:0
Э
0:0
Э
0:0
ТМК
3:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
3:3
ТМК
7:3
ТМК
3:1
ТМС
2:2
КН
5:2

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.62
1.78

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

2.5
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

36
61

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.3
Нипан Сверре Халсет 1 0.1
Jesper Reitan-Sunde 1 0.1
Фредериксен Эмиль 1 0.1
Нельсон Джейден 1 0.1
Сельнес Оле 1 0.1
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.3
Гейе Папе Хабиб 3 0.3
Ruben Kristensen Alte 1 0.1
Брусет Хейне 1 0.1
Ульвестад Дан Петер 1 0.1
Исаксен Йеспер 1 0.1
Ярл Себастиан 1 0.1
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.1
Hilmir Mikaelsson 1 0.1
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Перейра Адриан 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Jesper Reitan-Sunde 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Marius Olsen 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
5
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
6
33%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Русенборг
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 7 3 1 18 - 8 24
2.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:1 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:1 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 1:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Мольде
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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