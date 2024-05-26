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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Одд
0:0
Перерыв
Лиллестрём
0'
11' Желтая карточка
Лундему Мариус
15' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз

Ход матча

11'
 
Лундему Мариус
15'
Хуссейн Эцаз
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 168 Количество передач 318
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Лиллестрём
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
19
Тённесен
Кристоффер
24
_Efe
L.
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
38
Alexander
Roessing
20
Антонио
Владимиро
Одд
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Одд
Лиллестрём

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
Э
4:4
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.9

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.36

Среднее время на гол

81
66

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.62

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.18
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.18
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.18
Ингебритсен Микаэль 1 0.09
Миеттинен Тони 1 0.09
Аас Сайвер 1 0.09
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 4 (1) 0.4
Китолано Эрик 2 0.2
Осен Йермунд 1 0.1
Кнутсон Эрлинг 1 0.1
Гарнас Эспен 1 0.1
Антонио Владимиро 1 0.1
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 4 0
Mihajlo Ivancevic 2 1
Миеттинен Тони 1 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
Alexander Roessing 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

3
1
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лиллестрём
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
100%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
7
35%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3

Результаты матчей

Одд
Лиллестрём

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Одд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Викинг
 2:0 10 5 3 2 15 - 11 18
5.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 10 5 1 4 11 - 13 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 4 3 13 - 15 13
9.
Хёугесунн
 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
10.
Лиллестрём
 0:0 10 3 2 5 10 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Сарпсборг-08
 0:1 10 3 1 6 12 - 20 10
13.
Хам-Кам
 0:2 11 2 4 5 13 - 12 10
14.
Одд
 0:0 11 2 4 5 9 - 20 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 2 2 5 10 - 13 8
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 2:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
9.
Русенборг
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Сарпсборг-08
 0:1 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Викинг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 0:1 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
13.
Хам-Кам
 0:2 7 1 3 3 10 - 8 6
14.
Русенборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (5)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Рефери не любит споров - именно за это Хуссейн Эцаз сейчас получил желтую
  • 11'
    Лундему Мариус получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Лиллестрём
3.80
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3.60
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2.42
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Одд
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