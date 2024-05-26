Тур: 10. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Daniel Higraff
0:0
Перерыв
Ход матча
11'
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
168 Количество передач 318
-
35 Владение мячом, % 65
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 _Efe L.Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Лиллестрём
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.9
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.36
Среднее время на гол
81
66
Всего голов
33
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.62
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.18
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.18
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.18
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.09
|Миеттинен Тони
|1
|0.09
|Аас Сайвер
|1
|0.09
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|4 (1)
|0.4
|Китолано Эрик
|2
|0.2
|Осен Йермунд
|1
|0.1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.1
|Гарнас Эспен
|1
|0.1
|Антонио Владимиро
|1
|0.1
|Лундему Мариус
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Mihajlo Ivancevic
|2
|1
|Миеттинен Тони
|1
|1
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
|Alexander Roessing
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
3
1
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лиллестрём
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
100%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
7
35%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3
Результаты матчей
Одд
Лиллестрём
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Одд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
37
36
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|11.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|12.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 20
|10
|13.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|13 - 12
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 20
|10
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|9.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|13.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 8
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
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- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (5)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|1 2