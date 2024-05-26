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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4529 Главный судья: Daniel Higraff
Одд
2:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
11' Желтая карточка
Лундему Мариус
15' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
1:0
77' Гол
Мидтскуген Оле-Эрик
90' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
2:0
90' Гол
Нжи Билал
2:1
90' Гол
Гарнас Эспен
90'+11

Ход матча

11'
 
Лундему Мариус
15'
Хуссейн Эцаз
 
46'
Мидтскуген Оле-Эрик
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
64'
 
Скогволд Хенрик
Alexander Roessing
73'
Миеттинен Тони
Овусу Соломон
 
77'
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
 
77'
Мидтскуген Оле-Эрик
(Рууд Эспен)
1:0
78'
 
Frederik Elkaer
_Efe L.
78'
 
El Schaddai Furuha
Тённесен Кристоффер
84'
 
Китолано Эрик
Осен Йермунд
84'
 
August Karlin
Ибрахимай Илльдрен
89'
Нжи Билал
Faniel Temesgen Tewelde
 
89'
Samuel Skree Skjeldal
Ингебритсен Микаэль
 
90'
Йоргенсен Филип
 
90'
Нжи Билал
(Samuel Skree Skjeldal)
2:0
90'
2:1
Гарнас Эспен
(Frederik Elkaer)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 347 Количество передач 628
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
19
Тённесен
Кристоффер
24
_Efe
L.
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
38
Alexander
Roessing
20
Антонио
Владимиро
Одд
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Одд
Лиллестрём

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
Э
4:4
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.9

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.36

Среднее время на гол

81
66

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.62

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.18
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.18
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.18
Ингебритсен Микаэль 1 0.09
Нжи Билал 1 0.09
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.09
Миеттинен Тони 1 0.09
Аас Сайвер 1 0.09
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 4 (1) 0.4
Гарнас Эспен 2 0.2
Китолано Эрик 2 0.2
Осен Йермунд 1 0.1
Кнутсон Эрлинг 1 0.1
Антонио Владимиро 1 0.1
Frederik Elkaer 0 0
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 4 0
Mihajlo Ivancevic 2 1
Миеттинен Тони 1 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
Alexander Roessing 1 0

Результаты матчей

Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

3
1
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Лиллестрём
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
7
50%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
8
38%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3

Результаты матчей

Одд
Лиллестрём

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Одд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Бранн
 0:0 11 6 4 1 17 - 8 22
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:0 11 5 3 3 20 - 13 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:0 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Мольде
 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Рефери не любит споров - именно за это Хуссейн Эцаз сейчас получил желтую
    • 11'
      Лундему Мариус получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 2:1 Лиллестрём онлайн

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