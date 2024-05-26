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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Викинг
2:0
Перерыв
Хам-Кам
0'
8' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:0
15' Гол
Эукленн Сондре
2:0
45' Гол
Simen Kvia-Egeskog

Ход матча

8'
Д'Агостино Николас
 
15'
Эукленн Сондре
(Трипич Златко)
1:0
45'
Simen Kvia-Egeskog
(Белл Джо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 318 Количество передач 160
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Хам-Кам
1.55
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6.50
53.00
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
9
Удаль
Хенрик
Викинг
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Хам-Кам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
7:3
Э
1:2
Э
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
60

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (2) 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.4
Д'Агостино Николас 1 0.1
Кристиансен Петер 1 0.1
Танген Харальд 1 0.1
Эукленн Сондре 1 0.1
Simen Kvia-Egeskog 1 0.1
Белл Джо 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Olav Norheim 2 0.18
Gard Simenstad 2 0.18
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.18
Эдегор Никлас 2 0.18
Удаль Хенрик 1 0.09
Йонссон Видар 1 0.09
Киркеволд Пол 1 0.09
Мава Мозес 1 0.09
Марес Люк 1 (1) 0.09
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3

Результаты матчей

Викинг
Хам-Кам

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Викинг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
1
5
2
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
3.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
Викинг
 2:0 10 5 3 2 15 - 11 18
5.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 10 5 1 4 11 - 13 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 4 3 13 - 15 13
9.
Хёугесунн
 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
10.
Лиллестрём
 0:0 10 3 2 5 10 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 3 1 6 12 - 17 10
12.
Сарпсборг-08
 0:1 10 3 1 6 12 - 20 10
13.
Хам-Кам
 0:2 11 2 4 5 13 - 12 10
14.
Одд
 0:0 11 2 4 5 9 - 20 10
15.
Саннефьёрд
 0:0 9 2 2 5 10 - 13 8
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 2:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
9.
Русенборг
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Сарпсборг-08
 0:1 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Викинг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 0:1 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
ФК Кристиансунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Хёугесунн
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
13.
Хам-Кам
 0:2 7 1 3 3 10 - 8 6
14.
Русенборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (5)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 1 2
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Белл Джо сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Simen Kvia-Egeskog из команды Викинг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 15'
    Трипич Златко сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Эукленн Сондре из команды Викинг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 8'
    Д'Агостино Николас получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Хам-Кам
1.55
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6.50
53.00
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