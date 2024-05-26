  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 10024 Главный судья: Крингстад Сигурд
Викинг
3:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
8' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:0
16' Гол
Эукленн Сондре
2:0
45' Гол
Simen Kvia-Egeskog
3:0
77' Гол
Эукленн Сондре
90'+10

Ход матча

8'
Д'Агостино Николас
 
16'
Эукленн Сондре
(Трипич Златко)
1:0
45'
Simen Kvia-Egeskog
(Белл Джо)
2:0
58'
Диоп Джибрил
Sondre Klingen Langaas
 
60'
 
Arne Odegard
Куртович Виллиам
60'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
John Olav Norheim
69'
 
Кьяергор Оливер
Kristian Loenstad Onsrud
69'
 
Киркеволд Пол
Удаль Хенрик
73'
Свеннсен Сандер
Д'Агостино Николас
 
73'
Бьёрсхоль Сондре
Хауген Херман
 
73'
Танген Харальд
Simen Kvia-Egeskog
 
77'
Эукленн Сондре
(Трипич Златко)
3:0
79'
Кристиансен Петер
Трипич Златко
 
82'
 
Мава Мозес
Шельстад Фредрик

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 691 Количество передач 290
  • 68 Владение мячом, % 32
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
9
Удаль
Хенрик
Викинг
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Хам-Кам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
7:3
Э
1:2
Э
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
60

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (2) 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.4
Эукленн Сондре 2 0.2
Simen Kvia-Egeskog 2 0.2
Д'Агостино Николас 1 0.1
Кристиансен Петер 1 0.1
Танген Харальд 1 0.1
Белл Джо 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Olav Norheim 2 0.18
Gard Simenstad 2 0.18
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.18
Эдегор Никлас 2 0.18
Удаль Хенрик 1 0.09
Йонссон Видар 1 0.09
Киркеволд Пол 1 0.09
Мава Мозес 1 0.09
Марес Люк 1 (1) 0.09
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хам-Кам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Викинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
7%
3
23%
1-15
3
20%
5
38%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3

Результаты матчей

Викинг
Хам-Кам

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Викинг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
2
1.5
1
6
2
2
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
2
9
3
7
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 7 3 1 18 - 8 24
2.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:1 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:1 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 1:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Мольде
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
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Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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