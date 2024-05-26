Тур: 10. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 10024 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
8' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:0
16' ГолЭукленн Сондре
2:0
45' ГолSimen Kvia-Egeskog
3:0
77' ГолЭукленн Сондре
90'+10
Ход матча
16'
1:0
45'
2:0
77'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
691 Количество передач 290
-
68 Владение мячом, % 32
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Хам-Кам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
33
60
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|4 (2)
|0.4
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.4
|Эукленн Сондре
|2
|0.2
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.2
|Д'Агостино Николас
|1
|0.1
|Кристиансен Петер
|1
|0.1
|Танген Харальд
|1
|0.1
|Белл Джо
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|John Olav Norheim
|2
|0.18
|Gard Simenstad
|2
|0.18
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.18
|Эдегор Никлас
|2
|0.18
|Удаль Хенрик
|1
|0.09
|Йонссон Видар
|1
|0.09
|Киркеволд Пол
|1
|0.09
|Мава Мозес
|1
|0.09
|Марес Люк
|1 (1)
|0.09
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хам-Кам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
3
Викинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
7%
3
23%
1-15
3
20%
5
38%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3
Результаты матчей
Викинг
Хам-Кам
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
7
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:7
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Викинг
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
43
22
16
22
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
46
29
37
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2