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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Первый тайм: 28'
ЕИФ Экенас
0'
6' Желтая карточка
Emil Pallas
1:0
22' Гол
Музинга Джонатан
24' Желтая карточка
Eetu Puro

Ход матча

6'
 
Emil Pallas
22'
Музинга Джонатан
1:0
24'
 
Eetu Puro
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ЕИФ Экенас
1.33
5.40
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9.60
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Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
3
Vaino
Vehkonen
30
Emil
Pallas
35
Лекселль
Александр
31
Ефимов
Станислав
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
24
Abdoulaye
Kante
14
Simon
Lindholm
КуПС
ЕИФ Экенас

История личных встреч

КуПС
ЕИФ Экенас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Аксель 2 (1) 0.22
Саволайнен Саку 2 0.22
Joslyn Luyeye-Lutumba 2 0.22
Otto Ruoppi 2 0.22
Антви Клинтон 1 0.11
Пеннанен Петтери 1 0.11
Лампинен Пири 1 0.11
Музинга Джонатан 1 0.11
Хейнонен Артту 1 (1) 0.11
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.25
Кауфманн Лукас 2 (2) 0.25
Ойала Саломо 1 0.13
Abdoulaye Kante 1 0.13
Мохаммед Насиру 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Кауфманн Лукас 2 1
Аду Энох 2 0
Катц Калле 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Simon Lindholm 1 0
Eetu Puro 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Emil Pallas 1 0
Йоэль Лехтонен 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
2
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
29%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4

Результаты матчей

КуПС
ЕИФ Экенас

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

КуПС
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 9 5 4 0 14 - 7 19
2.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
3.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 1:1 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Гнистан
 1:1 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 0:1 8 0 3 5 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
КуПС
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Мариехамн
 1:1 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 1:1 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 0:1 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 1:1 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 0:1 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Хака Maissa Fall 4
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Eetu Puro получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Г О О О О Л - Музинга Джонатан бьет в цель!
  • 6'
    Emil Pallas получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ЕИФ Экенас
1.33
5.40
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9.60
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Где смотреть матч КуПС 1:0 ЕИФ Экенас онлайн

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КуПС
ЕИФ Экенас
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