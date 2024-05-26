Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
6'
22'
1:0
24'
12
Хакала
Аату
15
Сиссе
Ибраим
30
Emil
Pallas
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto Ruoppi
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Emil PallasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
КуПС
ЕИФ Экенас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.22
|Саволайнен Саку
|2
|0.22
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|2
|0.22
|Otto Ruoppi
|2
|0.22
|Антви Клинтон
|1
|0.11
|Пеннанен Петтери
|1
|0.11
|Лампинен Пири
|1
|0.11
|Музинга Джонатан
|1
|0.11
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.11
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.25
|Кауфманн Лукас
|2 (2)
|0.25
|Ойала Саломо
|1
|0.13
|Abdoulaye Kante
|1
|0.13
|Мохаммед Насиру
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|Аду Энох
|2
|0
|Катц Калле
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|1
|0
|Лекселль Александр
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Eetu Puro
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Ramilson Almeida
|1
|0
|Emil Pallas
|1
|0
|Йоэль Лехтонен
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
2
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
29%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4
Результаты матчей
КуПС
ЕИФ Экенас
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
КуПС
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
24
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
16
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|8.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|13 - 17
|4
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|15 - 8
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Хака
|Maissa Fall
|4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3