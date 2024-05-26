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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
4:1
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
6' Желтая карточка
Emil Pallas
1:0
22' Гол
Музинга Джонатан
24' Желтая карточка
Eetu Puro
1:1
30' Гол
Simon Lindholm
2:1
45' Пенальти
Пеннанен Петтери
3:1
58' Гол
Joslyn Luyeye-Lutumba
4:1
70' Гол
Хямяляйнен Танели
73' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
82' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
90'+3
12
Хакала
Аату
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
3
Vaino
Vehkonen
30
Emil
Pallas
35
Лекселль
Александр
31
Ефимов
Станислав
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
24
Abdoulaye
Kante
14
Simon
Lindholm
КуПС
ЕИФ Экенас

История личных встреч

КуПС
ЕИФ Экенас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.33
Видьеског Аксель 2 (1) 0.22
Саволайнен Саку 2 0.22
Пеннанен Петтери 2 (1) 0.22
Музинга Джонатан 2 0.22
Otto Ruoppi 2 0.22
Антви Клинтон 1 0.11
Лампинен Пири 1 0.11
Хямяляйнен Танели 1 0.11
Хейнонен Артту 1 (1) 0.11
Воутилайнен Джерри 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.25
Кауфманн Лукас 2 (2) 0.25
Ойала Саломо 1 0.13
Simon Lindholm 1 0.13
Abdoulaye Kante 1 0.13
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Кауфманн Лукас 2 1
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Катц Калле 2 0
Eetu Puro 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Лекселль Александр 1 0
Simon Lindholm 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Vaino Vehkonen 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Emil Pallas 1 0
Йоэль Лехтонен 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
2
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЕИФ Экенас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
1
0%
0%

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
5
28%
3
43%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4

Результаты матчей

КуПС
ЕИФ Экенас

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

КуПС
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 5 4 0 17 - 8 19
2.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
3.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
6.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Emil Pallas уходит с поля. Noah Lundstroem выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Пеннанен Петтери из команды КуПС забивает с точки!
    • 30'
      Йоэль Лехтонен сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Симон Линдхольм бьет в цель!
    • 24'
      Eetu Puro получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Музинга Джонатан бьет в цель!
    • 6'
      Emil Pallas получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 4:1 ЕИФ Экенас онлайн

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