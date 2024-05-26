Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
4' Желтая карточкаСарр Момоду
1:0
16' ГолДальстрем Себастьян
21' Желтая карточкаОлавале Мухамед
1:1
26' ГолТатар Беньямин
50' Желтая карточкаЭландер Хенрик
55' Желтая карточкаRoope Pyyskaenen
67' Желтая карточкаОяла Юхани
90' Желтая карточкаMichael Fonsell
90'+4
Ход матча
4'
16'
21'
26'
1:1
50'
55'
67'
90'
10
Ойяла
Матиас
77
Hugo
Cardoso
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Мариехамн
Гнистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.5
|Олавале Мухамед
|3
|0.38
|Дальстрем Себастьян
|2
|0.25
|Саллинен Оскари
|1
|0.13
|Hugo Cardoso
|1
|0.13
|Ойяла Матиас
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|0.44
|Татар Беньямин
|3
|0.33
|Jonas Enkerud
|2
|0.22
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.11
|Vertti Haenninen
|1
|0.11
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.11
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Олавале Мухамед
|4
|0
|Дальстрем Себастьян
|2
|1
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Pedro Machado
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Roope Pyyskaenen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
4
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
2
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гнистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
3
30%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
4
27%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1
Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0
Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2
Результаты матчей
Мариехамн
Гнистан
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
35
36
26
18
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4 (1)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Гнистан
|Ояла Юхани
|5
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 3