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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:1
Конец матча
Гнистан
0'
4' Желтая карточка
Сарр Момоду
1:0
16' Гол
Дальстрем Себастьян
21' Желтая карточка
Олавале Мухамед
1:1
26' Гол
Татар Беньямин
50' Желтая карточка
Эландер Хенрик
55' Желтая карточка
Roope Pyyskaenen
67' Желтая карточка
Ояла Юхани
90' Желтая карточка
Michael Fonsell
90'+4
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
8
Дальстрем
Себастьян
10
Ойяла
Матиас
20
Emmanuel
Patut
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
77
Hugo
Cardoso
45
Jiri
Koski
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
14
Эландер
Хенрик
31
Татар
Беньямин
18
Roope
Pyyskaenen
28
Кабаши
Армеш
10
Joakim
Latonen
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
Мариехамн
Гнистан

История личных встреч

Мариехамн
Гнистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

И
3:0
И
0:0
КС
1:4
К
0:3

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.5
Олавале Мухамед 3 0.38
Дальстрем Себастьян 2 0.25
Саллинен Оскари 1 0.13
Hugo Cardoso 1 0.13
Ойяла Матиас 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 0.44
Татар Беньямин 3 0.33
Jonas Enkerud 2 0.22
Roope Pyyskaenen 1 0.11
Vertti Haenninen 1 0.11
Pauli Katajamaeki 1 0.11
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 3 1
Олавале Мухамед 4 0
Дальстрем Себастьян 2 1
Emmanuel Patut 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Pedro Machado 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 5 0
Jonas Enkerud 4 0
Пеннинкангас Теему 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Райтала Юкка 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Roope Pyyskaenen 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
4
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
2
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гнистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
3
30%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
4
27%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1
Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0
Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2

Результаты матчей

Мариехамн
Гнистан

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 5 4 0 17 - 8 19
2.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
3.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 8 2 3 3 11 - 13 9
8.
Гнистан
 9 2 3 4 12 - 15 9
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 8 0 3 5 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
6.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Гнистан Ояла Юхани 5
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Йонас Энкеруд сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Татар Беньямин бьет в цель!
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