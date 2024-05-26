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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Бранн
0:0
Первый тайм: 14'
Мольде
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Мольде
4.05
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Бранн
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Мольде

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

34 матча

23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:0
ТМК
2:1
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:0
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМС
2:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
5:2
Э
2:0
Э
3:2
КН
8:0
ТМС
1:4
Э
3:4

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.16

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

52
23

Голов в среднем за матч

2.74
1.53

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

76
45

Голов в среднем за матч

2.24
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

40
68

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.4
Финне Бор 3 0.3
Солтведт Йоахим 3 (1) 0.3
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.2
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.2
Кастро Никлас 1 0.1
Нильсен Сиверт 1 0.1
Хорн Майер 1 0.1
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 6 0.6
Эриксен Кристиан I 4 0.4
Хестад Эйрик 2 0.2
Стеневик Халлдор 2 0.2
Гульбрандсен Фредрик 1 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.1
Оланаре Аарон 1 0.1
Ловик Матиас 1 0.1
Хагельскьер Андерс 1 0.1
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.1
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кроне Свенн 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Амундсен Исак 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

9
10
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мольде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3

Результаты матчей

Бранн
Мольде

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Бранн
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Бранн
 0:0 11 6 4 1 17 - 8 22
3.
Фредрикстад
 10 6 3 1 19 - 7 21
4.
Викинг
 10 5 3 2 16 - 11 18
5.
Мольде
 0:0 11 5 3 3 20 - 13 18
6.
Стрёмсгодсет
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
8.
Русенборг
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Хёугесунн
 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Одд
 11 3 3 5 11 - 21 12
11.
Лиллестрём
 10 3 1 6 11 - 18 10
12.
Сарпсборг-08
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 13 - 17 10
14.
Хам-Кам
 11 2 4 5 13 - 13 10
15.
Саннефьёрд
 9 2 1 6 11 - 15 7
16.
Тромсё
 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 6 4 1 1 8 - 3 13
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 0:0 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 7 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
15.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 3 0 2 8 - 4 9
5.
Бранн
 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
7.
Мольде
 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
16.
Саннефьёрд
 5 0 1 4 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Саннефьёрд Амин Симон 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Мольде
4.05
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4.17
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4.60
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