Тур: 10. Стадион: Бранн. Главный судья: Эскас Эспен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Мольде
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.6
1.16
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
52
23
Голов в среднем за матч
2.74
1.53
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
76
45
Голов в среднем за матч
2.24
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
40
68
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.4
|Финне Бор
|3
|0.3
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.3
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.2
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.2
|Кастро Никлас
|1
|0.1
|Нильсен Сиверт
|1
|0.1
|Хорн Майер
|1
|0.1
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|6
|0.6
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.4
|Хестад Эйрик
|2
|0.2
|Стеневик Халлдор
|2
|0.2
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.1
|Оланаре Аарон
|1
|0.1
|Ловик Матиас
|1
|0.1
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.1
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.1
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
10
Бранн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мольде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3
Результаты матчей
Бранн
Мольде
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бранн
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
28
28
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|15.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 9
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2