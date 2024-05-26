Тур: 10. Стадион: Бранн. Зрители: 16317 Главный судья: Эскас Эспен
0'
1:0
36' ГолКнудсен Фредрик
54' Желтая карточкаАмундсен Исак
1:1
60' ГолЭриксен Кристиан
68' Желтая карточкаКастро Никлас
1:2
70' ГолЭйкрем Магнус
1:3
72' ГолХестад Эйрик
88' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
90' Желтая карточкаНильсен Сиверт
90'+8
Ход матча
36'
1:0
54'
60'
1:1
68'
70'
72'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
449 Количество передач 229
-
65 Владение мячом, % 35
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Мольде
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.6
1.16
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
52
23
Голов в среднем за матч
2.74
1.53
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
76
45
Голов в среднем за матч
2.24
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
40
68
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.36
|Финне Бор
|3
|0.27
|Солтведт Йоахим
|3 (1)
|0.27
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.18
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.18
|Кастро Никлас
|1
|0.09
|Нильсен Сиверт
|1
|0.09
|Хорн Майер
|1
|0.09
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.09
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|7
|0.64
|Эриксен Кристиан I
|5
|0.45
|Хестад Эйрик
|3
|0.27
|Стеневик Халлдор
|2
|0.18
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.09
|Оланаре Аарон
|1
|0.09
|Ловик Матиас
|1
|0.09
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.09
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.09
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
9
10
Бранн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мольде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
4
22%
3
13%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
5
45%
3
21%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3
Результаты матчей
Бранн
Мольде
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бранн
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
74
29
38
110
29
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5 (2)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2