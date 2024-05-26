Тур: 3.
0:0
Второй тайм: 67'
0'
28' Желтая карточкаEmanuel Hernandez
35' Желтая карточкаMatias Ruiz Diaz
56' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
56' Желтая карточкаMauro Angel Maidana
Ход матча
35'
17
Lautaro
Rios
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
12 Thyago Ayala
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Среднее время на гол
120
108
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.7
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
150
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.33
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Reali
|1
|0.33
|Francisco Petrasso
|1
|0.33
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Годой Фернандо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mauricio Asenjo
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|20.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|21.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Уракан
|Аларкон Вильям
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1