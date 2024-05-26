  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Сармьенто
0:0
Второй тайм: 67'
Индепендьенте Ривадавия
0'
28' Желтая карточка
Emanuel Hernandez
35' Желтая карточка
Matias Ruiz Diaz
56' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
56' Желтая карточка
Mauro Angel Maidana

Ход матча

28'
Emanuel Hernandez
 
35'
 
Matias Ruiz Diaz
56'
Инсаурральде Хуан
 
56'
 
Mauro Angel Maidana
64'
 
Ромеро Гастон
Lautaro Rios
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Индепендьенте Ривадавия
3.95
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Поуртау
Херонимо
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
27
Emanuel
Hernandez
29
Elias
Sebastian
Lopez
36
Nahuel
Gallardo
20
Gabriel
Gudino
5
Гарсия
Мануэль
6
Годой
Фернандо
10
Sergio
Quiroga
19
Agustin
Fontana
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
6
Mauro
Angel
Maidana
42
Tiago
Palacios
41
Matias
Ruiz
Diaz
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
10
Matias
Reali
31
Mauricio
Asenjo
Сармьенто
5-4-1
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

История личных встреч

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПБНПО
2:0
ПБНПО
0:1
ПБ
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:2
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПБ
3:1
ПБ
1:0
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.7
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
150

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Fontana 1 (1) 0.33
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Reali 1 0.33
Francisco Petrasso 1 0.33
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 2 0
Годой Фернандо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Yair Arismendi 1 0
Nahuel Gallardo 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Asenjo 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Tiago Palacios 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Сармьенто
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
21.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Банфилд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Сармьенто
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Уракан Аларкон Вильям 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Matias Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Эмануэль Эрнандес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Сармьенто
Ничья
Индепендьенте Ривадавия
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Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия
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