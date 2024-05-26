  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Сармьенто
0:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
28' Желтая карточка
Emanuel Hernandez
35' Желтая карточка
Matias Ruiz Diaz
56' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
56' Желтая карточка
Mauro Angel Maidana
73' Красная карточка
Nahuel Gallardo
81' Желтая карточка
Francisco Petrasso
85' Желтая карточка
Годой Фернандо
0:1
86' Гол
Ромеро Гастон
90'+8
1
Поуртау
Херонимо
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
27
Emanuel
Hernandez
29
Elias
Sebastian
Lopez
36
Nahuel
Gallardo
20
Gabriel
Gudino
5
Гарсия
Мануэль
6
Годой
Фернандо
10
Sergio
Quiroga
19
Agustin
Fontana
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
6
Mauro
Angel
Maidana
42
Tiago
Palacios
41
Matias
Ruiz
Diaz
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
10
Matias
Reali
31
Mauricio
Asenjo
Сармьенто
5-4-1
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

История личных встреч

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПБНПО
2:0
ПБНПО
0:1
ПБ
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:2
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПБ
3:1
ПБ
1:0
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.7
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
150

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Fontana 1 (1) 0.33
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Гастон 1 0.33
Matias Reali 1 0.33
Francisco Petrasso 1 0.33
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Инсаурральде Хуан 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Yair Arismendi 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Asenjo 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Tiago Palacios 1 0
Matias Reali 1 0
Francisco Petrasso 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Индепендьенте Ривадавия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
11.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
17.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Велес Сарсфилд
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Сармьенто Nahuel Gallardo 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Mauro Angel Maidana получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Инсаурральде Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Matias Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Эмануэль Эрнандес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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