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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Второй тайм: 47'
Банфилд
0'

Ход матча

29'
 
Facundo Sanguinetti
Бароверо Марсело
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Банфилд
2.25
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Все Коэффициенты
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
1
Бароверо
Марсело
42
Lautaro
Cardozo
37
Mateo
Perez
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
5
Cristian
Nunez
14
Гальван
Бриан
10
Матиас
Гонсалез
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Банфилд
4-4-1-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

25 матчей

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
КПЛ
4:0
ЛП
0:1
КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.64
0.57

Среднее время на гол

141
157

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Среднее время на гол

66
76

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.04
0.84

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

86
107

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 1 0.33
Коласо Николас 1 0.33
Абальдо Матиас 1 0.33
Кастро Лукас 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 1 0.33
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Кастро Лукас 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 2 1
Cristian Nunez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Сармьенто
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
21.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Банфилд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Сармьенто
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Уракан Аларкон Вильям 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Весь список
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Химнасия Ла-Плата
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