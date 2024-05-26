Тур: 3.
3:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаМоралес Леонардо
1:0
74' ГолRodrigo Castillo
2:0
78' ГолКастро Лукас
3:0
84' ГолАбальдо Матиас
90'+5
Ход матча
64'
74'
78'
2:0
84'
3:0
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
37
Mateo
Perez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
25 матчей
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.64
0.57
Среднее время на гол
141
157
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Среднее время на гол
66
76
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.04
0.84
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
86
107
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|2
|0.67
|Абальдо Матиас
|2
|0.67
|Кастро Лукас
|1
|0.33
|Коласо Николас
|1
|0.33
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|1
|0.33
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|2
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
3
75%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|23.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Сармьенто
|Nahuel Gallardo
|1 1