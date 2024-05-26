  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Уракан
1:0
Конец матча
Институто Кордоба
0'
23' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
37' Желтая карточка
Аларкон Вильям
44' Вторая желтая карточка
Аларкон Вильям
57' Желтая карточка
Brahian Cuello
81' Желтая карточка
Кабрера Виктор
87' Желтая карточка
Lucas Carrizo
90' Красная карточка
Russo Cordero
90' Желтая карточка
Miguel Brizuela
1:0
90' Пенальти
Пуссетто Игнасио
90' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
90'+15
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
16
Rodrigo
Cabral
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
36
Кабрера
Виктор
12
Jonathan
Bay
22
Damian
Puebla
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Facundo
Suarez
Уракан
4-3-3
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Институто Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
1:3
К
0:2
ЛП
0:0
ПБ
1:0
ПБ
1:3
ПБ
2:2
ПБ
1:0
НБ
0:0
НБ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 3 (2) 1
Фертоли Эктор 2 0.67
Walter Mazzanti 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 3 1
Jonas Acevedo 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларкон Вильям 1 1
Lucas Carrizo 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 1 1
Nicolas Dubersarsky 2 0
Russo Cordero 0 1
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уракан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0
Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2
Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2

Результаты матчей

Уракан
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уракан
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Сармьенто
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
21.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Банфилд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Сармьенто
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Уракан Аларкон Вильям 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • 103'
    Г О О О О Л - Пуссетто Игнасио из команды Уракан забивает с точки!
  • 101'
    Мигель Брисуэла получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Руссо Кордеро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 88'
    Фертоли Эктор уходит с поля. Фабио Перейра выходит вместо него
  • 87'
    Лукас Карризо получил желтую карточку от судьи
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    • 57'
      Брахиан Куэльо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Аларкон Вильям получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 37'
      Аларкон Вильям получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Николя Дуберсарский получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Уракан 1:0 Институто Кордоба онлайн

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